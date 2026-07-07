Korona Kielce idzie grubo! Zapytali o gwiazdę Ekstraklasy

07:50, 7. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Korona Kielce zaskakuje w trakcie letniego okna transferowego. Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet ujawnił, że Złocisto-Krwiści sondowali pozyskanie Maksyma Chłania z Górnika Zabrze.

Jacek Zieliński
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Maksym Chłań na liście życzeń Korony Kielce

Korona Kielce niespodziewanie wyrasta na jedną z drużyn w Ekstraklasie, która dokonuje najciekawszych ruchów na rynku transferowym. Do tej pory sfinalizowali trzy transfery, za które zapłacili aż 3,2 mln euro. Do zespołu dołączyli: Patrik Hellebrand, Kamil Jakubczyk oraz Ariel Mosór. Co ciekawe, w przypadku dwóch pierwszych zawodników wygrali o nich rywalizację z topowymi polskimi klubami.

Hellebrand był przymierzany m.in. do Widzewa Łódź oraz Lecha Poznań. Zabiegał o niego także klub z Turcji, a konkretnie Bursaspor. Z kolei Jakubczyk był na liście życzeń GKS-u Katowice, Widzewa Łódź, Jagiellonii Białystok czy Rakowa Częstochowa.

Kurs 200.00 na zwycięzcę meczu ARGENTYNA - EGIPT. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na trzech transferach w Kielcach na pewno się nie skończy. Drużyna, której trenerem jest Jacek Zieliński, szuka nowego skrzydłowego. Z informacji Przeglądu Sportowego Onet wynika, że w klubie dużym zainteresowaniem cieszy się Maksym Chłań. Korona sondowała ściągnięcie piłkarza Górnika Zabrze. Wicemistrz Polski wycenił go na 3 mln euro, co mocno utrudnia realizację transferu.

Chłań ma za sobą świetny sezon na boiskach Ekstraklasy. Łącznie wystąpił w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 8 bramek i zanotował 6 asyst. Do Górnika trafił latem tamtego roku na zasadzie wolnego transferu z Lechii Gdańsk. Mniej więcej miesiąc temu media informowały, że 23-letni skrzydłowy jest na radarze Widzewa Łódź.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości