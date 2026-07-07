Korona Kielce idzie grubo! Zapytali o gwiazdę Ekstraklasy

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Maksym Chłań na liście życzeń Korony Kielce

Korona Kielce niespodziewanie wyrasta na jedną z drużyn w Ekstraklasie, która dokonuje najciekawszych ruchów na rynku transferowym. Do tej pory sfinalizowali trzy transfery, za które zapłacili aż 3,2 mln euro. Do zespołu dołączyli: Patrik Hellebrand, Kamil Jakubczyk oraz Ariel Mosór. Co ciekawe, w przypadku dwóch pierwszych zawodników wygrali o nich rywalizację z topowymi polskimi klubami.

Hellebrand był przymierzany m.in. do Widzewa Łódź oraz Lecha Poznań. Zabiegał o niego także klub z Turcji, a konkretnie Bursaspor. Z kolei Jakubczyk był na liście życzeń GKS-u Katowice, Widzewa Łódź, Jagiellonii Białystok czy Rakowa Częstochowa.

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Na trzech transferach w Kielcach na pewno się nie skończy. Drużyna, której trenerem jest Jacek Zieliński, szuka nowego skrzydłowego. Z informacji Przeglądu Sportowego Onet wynika, że w klubie dużym zainteresowaniem cieszy się Maksym Chłań. Korona sondowała ściągnięcie piłkarza Górnika Zabrze. Wicemistrz Polski wycenił go na 3 mln euro, co mocno utrudnia realizację transferu.

Chłań ma za sobą świetny sezon na boiskach Ekstraklasy. Łącznie wystąpił w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 8 bramek i zanotował 6 asyst. Do Górnika trafił latem tamtego roku na zasadzie wolnego transferu z Lechii Gdańsk. Mniej więcej miesiąc temu media informowały, że 23-letni skrzydłowy jest na radarze Widzewa Łódź.