Pogba na wylocie z Monaco. Padły wymowne słowa

22:21, 8. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Paul Pogba ponownie znalazł się w niepewnej sytuacji. Choć francuski pomocnik zaledwie rok temu podpisał kontrakt z AS Monaco, jego przyszłość w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania.

Paul Pogba
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Monaco nie wyklucza rozstania z Pogbą

Dyrektor generalny Monaco Thiago Scuro przyznał, że projekt związany z Paulem Pogbą nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Klub musi dodatkowo ograniczyć wydatki ze względu na limity finansowe narzucone przez DNCG, dlatego zawodnicy z najwyższymi kontraktami mogą opuścić zespół.

– To bardzo skomplikowana sytuacja. Mamy ogromny szacunek do Paula jako człowieka. Kiedy do nas trafił, wniósł wiele pozytywnej energii i pomagał młodszym zawodnikom. Prawda jest jednak taka, że projekt z jego udziałem nie zadziałał tak, jak oczekiwaliśmy. Nasze początkowe oczekiwania były zupełnie inne – powiedział Scuro podczas konferencji prasowej.

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Szef Monaco podkreślił, że klub będzie uważnie obserwował postępy 32-letniego pomocnika. – Musimy oceniać jego przygotowanie z tygodnia na tydzień, zarówno pod względem fizycznym, jak i piłkarskim. Ostateczna decyzja będzie należała do trenera Filipe Luisa, który zdecyduje, czy Paul otrzyma swoją szansę. Mamy całe lato, aby ocenić jego poziom – dodał.

Scuro nie wykluczył również wcześniejszego zakończenia współpracy. – Czy może odejść? Oczywiście. Nasze relacje z Paulem zawsze były szczere i otwarte. Jeśli w pewnym momencie cele zawodnika i klubu przestaną być zbieżne, będziemy musieli znaleźć rozwiązanie. Wszystko zależy od jego występów. Może odejść, ale równie dobrze może zostać – zakończył dyrektor Monaco.

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