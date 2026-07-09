Ogromna wymiana Barcelony i Atletico. Alvarez jednym z bohaterów

Barcelona nie rezygnuje z walki o Juliana Alvareza, choć negocjacje z Atletico Madryt pozostają bardzo trudne. Rojiblancos mają jednak przygotowany plan awaryjny na wypadek odejścia swojej gwiazdy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Ferran Torres na celowniku Atletico

Julian Alvarez pozostaje głównym celem transferowym Barcelony, ale Atletico Madryt nie zamierza dopuścić do sytuacji, w której zostanie bez jego następcy. Według informacji Gerarda Romero madrycki klub wskazał już zawodnika, który miałby wypełnić lukę po Argentyńczyku.

Na szczycie listy życzeń znalazł się Ferran Torres z FC Barcelony, co mogłoby doprowadzić do wielkiej wymiany pomiędzy gigantami hiszpańskiej piłki. Dyrektor sportowy Atletico Mateu Alemany od dłuższego czasu wysoko ocenia reprezentanta Hiszpanii i uważa, że dzięki swojej wszechstronności idealnie pasowałby do zespołu. Napastnik Blaugrany może występować zarówno na skrzydłach, jak i w roli środkowego napastnika.

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Na razie Atletico nie prowadzi rozmów z Barceloną w sprawie Ferrana, ponieważ priorytetem pozostaje zatrzymanie Alvareza. Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeśli Argentyńczyk ostatecznie wymusi transfer i przeniesie się na Camp Nou.

Przyszłość Ferrana również nie jest już tak pewna jak jeszcze kilka tygodni temu. Początkowo wydawało się, że Hansi Flick widzi go jako ważny element swojej drużyny, a w klubie rozważano nawet przedłużenie kontraktu. Wszystko skomplikowały jednak transferowe plany Barcelony. Katalończycy nie tylko walczą o Juliana Alvareza, ale interesują się także Karimem Adeyemim. Jeśli oba transfery doszłyby do skutku, konkurencja w ofensywie znacząco wzrośnie, a pozycja Ferrana Torresa w zespole mogłaby zostać osłabiona.