Ambros odchodzi z Górnika. Ogromna kasa dla Trójkolorowych

09:17, 9. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sebastian Staszewski

Lukas Ambros jest o krok od odejścia z Górnika Zabrze. Czeski pomocnik ma kontynuować karierę w belgijskim Anderlechcie, a wszystko wskazuje na to, że finalizacja jednej z najgłośniejszych transakcji tego lata nastąpi w najbliższych godzinach.

Lukas Ambros
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lukas Ambros

Wielkie pieniądze dla Górnika

22-letni pomocnik od kilku dni był łączony z przenosinami do Belgii, a nowe informacje potwierdzają, że transfer jest na finiszu. Dziennikarz Sebastian Staszewski przekazał w serwisie X: – Lukas Ambros odchodzi z Górnika Zabrze. Jeden z liderów zespołu jest o krok od transferu do Anderlechtu. Ambros poleciał w środę do Brukseli, gdzie przechodzi testy medyczne. Finalizacja transferu to kwestia godzin. Górnik ma zarobić ok. 5 mln euro.

Wcześniej o zaawansowanych rozmowach informował również Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Według jego ustaleń wartość całej transakcji może wynieść nawet 6 milionów euro. Jeśli taka kwota zostanie potwierdzona, będzie to najwyższy transfer sprzedażowy w historii Górnika Zabrze.

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Dla śląskiego klubu oznacza to jednak również kolejne poważne osłabienie środka pola. Kilka tygodni temu z zespołem pożegnał się Patrik Hellebrand, a Ambros należał do najważniejszych zawodników drużyny. W poprzednim sezonie rozegrał 29 spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst. Wiele wskazuje też na to, że klubem może się pożegnać również Khlan.

Natomiast Czech wystąpił w barwach Górnika 58 razy, strzelając trzy gole. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku, dlatego Zabrzanie mogli negocjować z mocnej pozycji. Wszystko wskazuje jednak na to, że już wkrótce pomocnik rozpocznie nowy rozdział kariery w Anderlechcie, a Górnik zapisze w swoich księgach rekordową sprzedaż.

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