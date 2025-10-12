Wtedy wyjaśni się przyszłość Milika. Będzie miał dwie opcje

Arkadiusz Milik w zimie będzie miał na stole opcję wypożyczenia z Juventusu lub rozwiązania z nim kontraktu, nic innego nie wchodzi w grę, donosi "La Gazzetta dello Sport".

DiaEsportivo/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik w zimie będzie musiał wybrać

Arkadiusz Milik z pewnością w swojej dotychczasowej karierze nie miał zbyt dużo szczęścia. Napastnik Juventusu Turyn oraz reprezentacji Polski w jej czasie wielokrotnie musiał mierzyć się z różnego rodzaju kontuzjami oraz urazami, które eliminowały go wielokrotnie na długi czas. Podobnie jest obecnie, bowiem przecież napastnik nie gra w piłkę aż od czerwca 2024 roku, gdy przed wyjazdem na Euro doznał poważnej kontuzji kolana.

Od tamtego czasu minęło już grubo ponad rok czasu, ale nadal nie jest wiadome, kiedy Polak wróci do gry. Z tego też powodu dużo mówiło się już latem o możliwym odejściu Polaka z Juventusu. Tak się finalnie nie stało, ale teraz w zimie innej opcji chyba nie będzie. Według informacji przekazanych przez „La Gazzetta dello Sport”, Milik w styczniu będzie musiał wybrać, czy odchodzi na wypożyczenie, czy jego umowa zostanie rozwiązana.

Arkadiusz Milik dla Starej Damy rozegrał 75 spotkań i zdobył w nich 17 goli oraz zanotował dwie asysty. Poza tym 31-letni napastnik występował m.in. w SSC Napoli oraz Ajaxie Amsterdam. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro. Jego umowa z Juventusem jest ważna do końca czerwca 2026 roku.

