Barcelona podjęła decyzję! Przyszłość Lewandowskiego wyjaśniona

Barcelona zdecydowała, że nie będzie przedłużać kontraktu Roberta Lewandowskiego, który wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Informacje w tej sprawie przekazał dziennik "Sport".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski odejdzie z Barcelony, decyzja ws. kontraktu podjęta

Barcelona z pewnością najbliższego lata przejdzie sporą zmianę. Wiadomo bowiem, że z klubem pożegnać może się kilku piłkarzy, a wśród nich numerem jeden jest oczywiście Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ma ważną umowę z Dumą Katalonii tylko do końca czerwca 2026 roku i wiele wskazuje na to, że współpraca nie będzie kontynuowana.

Według informacji przekazanych przez hiszpański serwis „Sport”, Barcelona podjęła decyzję, że nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu Roberta Lewandowskiego. Utwierdzić w przekonaniu władze klubu miała m.in. słabnąca forma Polaka oraz wiek. Sam piłkarz z kolei w takim wypadku chciałby pozostać w Europie, a z pewnością jedną z opcji będą przenosiny do AC Milanu, który jest bardzo zainteresowany Lewandowskim.

Robert Lewandowski w tym sezonie dla zespołu ze stolicy Katalonii rozegrał w sumie dziewięć spotkań. Zdobył w nich cztery gole. Większość czasu na początku tego sezonu spędził jednak na powrocie do zdrowia po kontuzji. Obecnie Polakowi raczej bliżej jest do roli zmiennika niż pierwszego wyboru Hansiego Flicka. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro.

Zobacz także: Robert Lewandowski na czele listy życzeń europejskiego giganta