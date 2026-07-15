Borussia interesuje się skrzydłowym PSG. Zająłby miejsce Adeyemiego

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Ibrahim Mbaye

Ibrahim Mbaye pod lupą Borussii Dortmund

Karim Adeyemi niemal na pewno opuści Borussię Dortmund podczas letniego okna transferowego. 24-letni skrzydłowy jest o krok od przeprowadzki do Barcelony, dlatego działacze z Zagłębia Ruhry intensywnie pracują nad znalezieniem jego następcy. Trener Niko Kovac liczy na solidne wzmocnienie formacji ofensywnej przed nowym sezonem, a niemiecki klub analizuje kilka interesujących kandydatur. Jednym z priorytetów jest pozyskanie młodego zawodnika z dużym potencjałem, który w przyszłości mógłby stać się jedną z największych gwiazd zespołu z Signal Iduna Park.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, poważnym kandydatem do przenosin do Dortmundu jest Ibrahim Mbaye. 18-letni Senegalczyk chce odejść z Paris Saint-Germain, zdając sobie sprawę, że w ekipie mistrzów Francji trudno będzie mu wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. W Borussii mógłby natomiast liczyć na znacznie więcej minut oraz możliwość regularnego rozwoju. Według doniesień gigant z Bundesligi wkrótce może przejść do konkretów i złożyć oficjalną ofertę za utalentowanego ofensywnego zawodnika.

Perspektywiczny piłkarz trafił do akademii PSG w lipcu 2018 roku z FC Versailles. Siedem lat później został włączony do pierwszego zespołu prowadzonego przez Luisa Enrique. W minionym sezonie Mbaye rozegrał 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z paryskim klubem obowiązuje do połowy 2028 roku, a według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa piętnastokrotnego reprezentanta Senegalu wynosi obecnie około 30 milionów euro.

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