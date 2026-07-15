Liverpool sięgnie po brazylijskiego pomocnika? Promocyjna cena

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joao Gomes

Joao Gomes dostępny za 30 milionów funtów

Joao Gomes najprawdopodobniej opuści Wolverhampton Wanderers podczas trwającego letniego okna transferowego. 25-letni pomocnik nie zamierza kontynuować kariery w zespole Wilków po spadku tej ekipy do Championship i liczy na pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W ostatnich tygodniach reprezentant Brazylii był intensywnie łączony z Atletico Madryt oraz Manchesterem United. Choć rozmowy z oboma klubami miały być zaawansowane, żadna z tych transakcji ostatecznie nie została sfinalizowana.

Jak ustalił brytyjski dziennik „Football Insider”, Joao Gomes może koniec końców trafić do Liverpoolu. Włodarze z Anfield Road wznowili zainteresowanie brazylijskim pomocnikiem, a do ponownego podjęcia negocjacji zachęciła ich przede wszystkim niższa cena zawodnika. Jeszcze niedawno Wolverhampton oczekiwało za swojego piłkarza około 40 milionów funtów, jednak obecnie kwota odstępnego ma wynosić mniej więcej 30 milionów funtów. To sprawia, że transfer stał się znacznie bardziej realny z perspektywy angielskiego giganta.

Gomes występuje w barwach ekipy Wolves od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Molineux Stadium z Flamengo za niespełna 20 milionów funtów. W minionym sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że nie zostanie wypełniony do końca, ponieważ pomocnik jest zdecydowany na zmianę otoczenia jeszcze tego lata.

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