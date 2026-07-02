Wisła Kraków sprowadziła pomocnika. Wielki powrót stał się faktem

Patryk Małecki wzmocnił rezerwy Wisły Kraków
Wisła Kraków awansowała do PKO BP Ekstraklasy w poprzednim sezonie. Do drużyny Mariusza Jopa dołączyli już bramkarz Marcel Łubik oraz obrońca Maxence Maisonneuve. Jednocześnie z Białą Gwiazdą pożegnało się kilku zawodników – Joseph Colley, Kamil Broda, Ardit Nikaj oraz Dawid Olejarka.
W czwartek pojawiły się informacje o możliwym powrocie na Reymonta Patryka Małeckiego. Teraz krakowski klub oficjalnie potwierdził doniesienia przekazane wcześniej przez Bartosza Karcza z „Gazety Krakowskiej”.
Były skrzydłowy Wisły wraca do klubu po siedmiu latach. Tym razem 37-latek dołączy do zespołu rezerw, który występują w Betclic 3. Lidze. Jego rolą będzie przede wszystkim wsparcie młodszych zawodników oraz pomoc w ich rozwoju poprzez doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie.
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Małecki ma za sobą niezwykle bogatą historię w barwach Wisły. W krakowskim klubie rozegrał łącznie 267 spotkań, zdobył 45 bramek i zanotował 45 asyst. Później reprezentował również barwy m.in. Stali Rzeszów oraz Zagłębia Sosnowiec. W listopadzie 2009 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, w której rozegrał osiem spotkań i zdobył dwie bramki. Z krakowskim zespołem trzykrotnie świętował mistrzostwo kraju.
W minionym sezonie Małecki występował w Avii Świdnik, z którą wywalczył awans do Betclic 2. Ligi. Natomiast rezerwy Wisły zakończyły poprzednie rozgrywki na 10. miejscu w 3. Lidze.