Wisła Kraków sprowadziła pomocnika. Wielki powrót stał się faktem

Wisła Kraków pozyskała Patryka Małeckiego, który w zeszłym sezonie występował w Avii Świdnik. 37-letni pomocnik wraca na Reymonta po siedmiu latach i będzie grał w trzecioligowych rezerwach Białej Gwiazdy.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Patryk Małecki wzmocnił rezerwy Wisły Kraków

Wisła Kraków awansowała do PKO BP Ekstraklasy w poprzednim sezonie. Do drużyny Mariusza Jopa dołączyli już bramkarz Marcel Łubik oraz obrońca Maxence Maisonneuve. Jednocześnie z Białą Gwiazdą pożegnało się kilku zawodników – Joseph Colley, Kamil Broda, Ardit Nikaj oraz Dawid Olejarka.

W czwartek pojawiły się informacje o możliwym powrocie na Reymonta Patryka Małeckiego. Teraz krakowski klub oficjalnie potwierdził doniesienia przekazane wcześniej przez Bartosza Karcza z „Gazety Krakowskiej”.

Były skrzydłowy Wisły wraca do klubu po siedmiu latach. Tym razem 37-latek dołączy do zespołu rezerw, który występują w Betclic 3. Lidze. Jego rolą będzie przede wszystkim wsparcie młodszych zawodników oraz pomoc w ich rozwoju poprzez doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie.

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Małecki ma za sobą niezwykle bogatą historię w barwach Wisły. W krakowskim klubie rozegrał łącznie 267 spotkań, zdobył 45 bramek i zanotował 45 asyst. Później reprezentował również barwy m.in. Stali Rzeszów oraz Zagłębia Sosnowiec. W listopadzie 2009 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, w której rozegrał osiem spotkań i zdobył dwie bramki. Z krakowskim zespołem trzykrotnie świętował mistrzostwo kraju.

W minionym sezonie Małecki występował w Avii Świdnik, z którą wywalczył awans do Betclic 2. Ligi. Natomiast rezerwy Wisły zakończyły poprzednie rozgrywki na 10. miejscu w 3. Lidze.