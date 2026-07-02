Liverpool i Man United chcą pomocnika z Serie A. Ciekawy transfer na horyzoncie

16:36, 2. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Liverpool oraz Manchester United polują na pomocnika AS Romy. Według "TEAMtalk", Neil El Aynaoui znajduje się na liście życzeń klubów z Premier League.

Andoni Iraola
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Neil El Aynaoui na celowniku angielskich gigantów

Liverpool oraz Manchester United planują przebudowę środka pola w letnim oknie transferowym. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, Neil El Aynaoui z AS Romy znalazł się na radarze obu angielskich gigantów. W grze o reprezentanta Maroka pozostają także Chelsea oraz Aston Villa.

25-letni pomocnik stał się jedną z największych rewelacji trwających mistrzostw świata 2026. Przed turniejem większość uwagi w kadrze Maroka skupiała się na młodziutkim Ayyoubie Bouaddim, jednak to właśnie El Aynaoui wyrósł na jednego z kluczowych zawodników swojej reprezentacji i przyciągnął uwagę największych klubów Europy.

Pomocnik trafił do Romy latem zeszłego roku z RC Lens za 23,5 miliona euro. W swoim debiutanckim sezonie we Włoszech rozegrał 34 spotkania, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Choć pomógł drużynie w osiągnięciu wysokiej pozycji w Serie A, jego rola w zespole nie zawsze była tak duża, jak sam zakładał.

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To właśnie ten fakt nie umknął uwadze innych klubów. Jak ustalono, kilka zespołów już skontaktowało się w sprawie jego sytuacji, licząc na możliwość zapewnienia większej roli w pierwszym składzie. W otoczeniu zawodnika panuje przekonanie, że El Aynaoui może być dostępny latem, jeśli Roma otrzyma odpowiednio wysoką ofertę.

Kontrakt Marokańczyka z rzymskim klubem obowiązuje do czerwca 2030 roku. Według serwisu Transfermarkt/de, jego aktualna wartość rynkowa wynosi 23 mln euro.

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