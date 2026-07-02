Wielki powrót do Wisły Kraków! Piłkarz wraca po siedmiu latach

12:30, 2. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bartosz Karcz [X]

Patryk Małecki po siedmiu latach ponownie zostanie piłkarzem Wisły Kraków. 37-latek podpisze kontrakt z klubem i będzie występował w trzecioligowych rezerwach - poinformował Bartosz Karcz.

Piłkarze Wisły Kraków
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Patryk Małecki ponownie piłkarzem Wisły Kraków

Wisła Kraków pracuje nad transferami do pierwszego zespołu, ale nie zapomina o trzecioligowych rezerwach. Według najnowszych doniesień do klubu po siedmiu latach przerwy wróci Patryk Małecki. Ostatni raz w koszulce Białej Gwiazdy grał w sezonie 2018/2019.

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Tym razem Małecki nie będzie związany z pierwszą drużyną. Jak poinformował Bartosz Karcz, 37-latek ma podpisać kontrakt z klubem i pomóc rezerwom w Betclic 3. Lidze. Jednocześnie będzie służył swoim doświadczeniem młodym zawodnikom krakowskiego zespołu.

Obiecałem wczoraj mały newsik, choć bardziej powinno być Mały przez duże M, bo o Małego chodzi… Patryk Małecki wraca do Wisły Kraków i może nawet dzisiaj podpisze z nią kontrakt. Ma pomóc rezerwom w III-ligowych rozgrywkach, a młodym zawodnikom służyć swoim doświadczeniem – poinformował Bartosz Karcz.

Patryk Małecki trafił do Wisły Kraków w 2001 roku jako trzynastoletni chłopak. W dorosłej drużynie zadebiutował w sezonie 2006/2007 i grał przy Reymonta do 2014 roku, gdy został sprzedany do Pogoni Szczecin. Druga przygoda z krakowskim klubem miała miejsce w latach 2016-2019 z krótką przerwą na wypożyczenie do słowackiego Spartaka Trnava. Łącznie rozegrał 267 meczów, w których strzelił 45 bramek i zanotował 45 asyst. Na swoim koncie ma trzy mistrzostwa Polski. W minionym sezonie był związany z Avią Świdnik.

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