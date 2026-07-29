Barcelona nie kupi gwiazdy. Operacja i miesiące przerwy

19:27, 29. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  David Ornstein

Barcelona chce wzmocnić ofensywę przed startem sezonu 2026/27. Na liście życzeń Blaugrany znalazł się m.in. Eli Junior Kroupi. Już wiemy, że do tego transferu nie dojdzie.

Hansi Flick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona musi szukać dalej. Transfery wykluczony

Wobec ogromnych trudności przy próbie negocjacji z Atletico w kwestii pozyskania Juliana Alvareza Barcelona postanowiła znaleźć inny, a więc bardziej realny cel transferowy. Miejsce szczycie listy życzeń Dumy Katalonii zyskał Eli Junior Kroupi.

Jednak zanim Blaugrana rozpoczęła rozmowy z Bournemouth, to już wiemy, że Francuz nie trafi na Camp Nou. A przynajmniej nie w tym okienku. Młodzieżowy reprezentant Trójkolorowych doznał urazu, który wymaga dłuższej pauzy. Szczegóły ujawnia David Ornstein.

Kroupi podczas przedsezonowego zgrupowania The Cherries w Austrii złamał piątą kość śródstopia i musiał poddać się operacji. Napastnik będzie wykluczony z gry przez przynajmniej trzy miesiące, jednak może okazać się, że na boisko wróci dopiero po czterech miesiącach.

To oczywiście oznacza, że Barcelona nie sprowadzi utalentowanego zawodnika w tym okienku. Ornstein przekonuje, że Bournemouth wcale nie miało w planach rozstawać się ze swoją gwiazdą.

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