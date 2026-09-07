Real Madryt w tarapatach. Mourinho musi kombinować

17:16, 7. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Real Madryt zagra z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. W meczu nie będzie mogło wystąpić aż pięciu pomocników. Jak podaje AS, w kadrze meczowej zabraknie m.in. Bernardo Silva i Ardy Gulera.

Jose Mourinho
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fot. Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho nie ma pomocników na mecz w Lidze Mistrzów

Real Madryt we wtorek rozpocznie zmagania w Lidze Mistrzów. Ich pierwszym rywalem będzie Inter Mediolan, a spotkanie zostanie rozegrane na Estadio Santiago Bernabeu. Jose Mourinho ma przed meczem twardy orzech do zgryzienia, ponieważ musi dokonać wymuszonych zmian w składzie. W kadrze meczowej na pewno zabraknie pięciu środkowych pomocników. Powodem są zawieszenia oraz kontuzje.

W starciu z Interem nie zagrają: Arda Guler, Thiago Pitarch, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni oraz Bernardo Silva. Jedynie dostępni są Jude Bellingham oraz Federico Valverde. W związku z tym portugalski szkoleniowiec musi wybrać piłkarza, który zagra z nimi w środku pola.

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Z doniesień dziennika AS wynika, że trio pomocników z Valverde i Bellinghamem może stworzyć Trent Alexander-Arnold. Anglik jest co prawda prawym obrońcą, ale w przeszłości często występował w środku pola, gdy jeszcze grał w barwach Liverpoolu. Innym kandydatem jest również Dean Huijsen, czyli zawodnik, który na co dzień gra na pozycji środkowego obrońcy.

Przewidywany skład Realu Madryt na mecz z Interem:

Courtois – Cucurella, Huijsen, Konate, Dumfries – Bellingham, Alexander-Arnold, Valverde – Diomande, Mbappe, Vinicius Junior

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