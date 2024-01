fot. Imago/Seskim Photo TR Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański notuje kapitalne występy w Fenerbahce

Rośnie grono zainteresowanych Polakiem, do którego dołączył Tottenham

Skauci Kogutów obejrzą z trybun najbliższy mecz Szymańskiego

Szymański coraz bliżej wielkiego transferu

Sebastian Szymański trafił latem do Fenerbahce, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Reprezentant Polski kapitalnie odnalazł się w lidze tureckiej, której stał się niekwestionowaną gwiazdą. Niemal w każdej kolejce notuje liczby, prowadząc swoją drużynę do mistrzostwa kraju. Wielkie europejskie kluby dostrzegają formę pomocnika, a media intensywnie spekulują na temat jego najbliższej przyszłości.

Wydaje się, że zimą Szymański nie zmieni pracodawcy. Otoczenie piłkarza nie zamierza spieszyć się z tak ważną decyzją, a Fenerbahce pragnie zdobyć mistrzostwo, dlatego nie będzie osłabiać się w trakcie sezonu. Niewykluczone natomiast, że już latem Polak ze statusem gwiazdy trafi do czołowej ligi.

Do tej pory łączyło się go z Liverpoolem i Manchesterem United. Teraz do gry wkroczył Tottenham, o czym informują tureckie media. Koguty wyślą swoich skautów, aby z trybun śledzić poczynania Szymańskiego w niedzielnym meczu z Samsunsporem. Ange Postecoglou ma być zauroczony umiejętnościami 24-latka, którego pragnie sprowadzić do Londynu.

🚨Tottenham scoutları, Fenerbahçe – Samsunspor maçını tribünden izleyecek ve Szymanski için yönetime rapor sunacak.



🔗Fanatik pic.twitter.com/cQz1bh7kyB — FF TV (@FFTVofficial) January 20, 2024

