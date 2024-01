Nicea nie sprzeda gwiazdy. Angielscy giganci obejdą się smakiem

Jean-Clair Todibo przynajmniej do końca sezonu zostanie w Nicei. Francuski klub nie jest zainteresowany sprzedażą swojego lidera defensywy.

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo (z lewej)

Jean-Clair Todibo jest celem transferowym wielu ekip z Premier League

Manchester United i Chelsea będą musiały poczekać przynajmniej do lata

Nicea nie zamierza osłabiać się w trakcie sezonu

Nicea nie sprzeda Todibo w zimie

Jean-Clair Todibo to czołowy stoper tego sezonu Ligue 1. We Francji traktują go jako wielki talent, który może śmiało grać na najwyższym europejskim poziomie. Wspólnie z drużyną środkowy obrońca notuje kapitalne statystyki, będąc wyraźnie najskuteczniejszą w defensywie w całej stawce.

Wokół osoby Todibo w ostatnich miesiącach pojawiło się bardzo duże zainteresowanie. Trafił on na listy życzeń angielskich gigantów, w tym między innymi Manchesteru United czy Chelsea. Transfer Francuza rozważał również Tottenham, który finalnie postawił na kogoś innego. Media sugerowały, że Nicea straci swojego gwiazdora jeszcze tej zimy.

Wicelider francuskiej ekstraklasy jest jednak stanowczy w swoim postanowieniu. Klub ma duże szanse, aby wywalczyć w tym sezonie awans do Ligi Mistrzów, dlatego nie chce zimą osłabiać drużyny. Dyrektor sportowy Nicei zaznaczył, że Todibo przynajmniej do lata nie zmieni pracodawcy.

24-latek jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 35 milionów euro. Jego wartość może wzrosnąć, jeśli utrzyma swą wysoką dyspozycję do końca sezonu.

