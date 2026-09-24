Holandia – Niemcy: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (24.09.2026)

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Holandia – Niemcy: gdzie oglądać?

Holandia podejmie Niemcy w jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań pierwszej kolejki nowej edycji Ligi Narodów. Obie reprezentacje występują w dywizji A, grupie 2, w której znalazły się również Serbia oraz Grecja. Czwartkowe starcie będzie jednocześnie debiutem Xaviego Hernandeza w roli selekcjonera Holandii oraz Jurgena Kloppa na ławce reprezentacji Niemiec.

Holendrzy przystąpią do spotkania po serii pięciu meczów bez porażki, w których odnieśli trzy zwycięstwa i dwukrotnie remisowali. Niemcy w swoich pięciu ostatnich spotkaniach zanotowali natomiast trzy wygrane, remis i porażkę. Obie drużyny mają za sobą udział w mistrzostwach świata 2026, które zakończyły na etapie 1/8 finału.

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Holandia – Niemcy: transmisja TV

Mecz Holandia – Niemcy będzie można obejrzeć w Polsce w telewizji. Transmisję spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport 1. Początek transmisji zaplanowano przed pierwszym gwizdkiem o godzinie 20:45.

Holandia – Niemcy: transmisja online

Spotkanie Holandia – Niemcy będzie również dostępne w internecie. Transmisję online zapewni Polsat Box Go, który należy do oficjalnych nadawców Ligi Narodów w Polsce Tym samym spotkanie będzie można oglądać za pomocą komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów czy smartfonów.

Gdzie oglądać mecz Holandia – Niemcy? Transmisja meczu Holandia – Niemcy będzie dostępna w TV na antenie Polsat Sport 1 oraz w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Holandia – Niemcy? Mecz Holandia – Niemcy odbędzie się w czwartek, 24 września 2026 roku. Początek spotkania pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Narodów zaplanowano na godzinę 20:45.

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