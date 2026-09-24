Portugalia – Walia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (24.09.2026)

Portugalia z Cristiano Ronaldo w składzie podejmie przed własną publicznością Walię w Lidze Narodów. Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 24 września 2026 roku o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Portugalia - Walia.

UPI / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia – Walia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Portugalii wraca do rywalizacji, ale z nowym selekcjonerem na ławce. Stery w kadrze przejął Jorge Jesus, którego jedną z pierwszych decyzji było pozostawienie w drużynie Cristiano Ronaldo. Legendarny piłkarz nadal będzie grał w barwach narodowych. Z nim w składzie „Nawigatorzy” zmierzą się z Walią w 1. kolejce Ligi Narodów. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego będzie faworytem nie tylko nadchodzącego meczu, ale całej grupy.

Oprócz Portugalii i Walii w grupie A4 Ligi Narodów zobaczymy także Norwegię oraz Danię. Przypomnijmy, że dwie reprezentacje uzyskają awans do ćwierćfinału. Drużyna z 3. miejsca zagra baraże o utrzymanie, a ostatni zespół w grupie spadnie do dywizji B.

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Portugalia – Walia: transmisja TV

Mecz Portugalia – Walia zostanie rozegrany w czwartek, 24 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45. Transmisja zostanie udostępniona w telewizji na kanale Polsat Sport 2.

Portugalia – Walia: transmisja online

Liga Narodów będzie dostępna również w internecie. Wszystkie mecze w tym starcie Portugalia – Walia można oglądać za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Zakładając konto w STS z kodem GOALGO otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Portugalia – Walia? Transmisja meczu Portugalia – Walia będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Portugalia – Walia? Mecz Portugalia – Walia odbędzie się w czwartek, 24 września 2026 roku o godzinie 20:45 na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie.

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