„Real Madryt to klub moich marzeń”. Wielki talent Bayernu marzy o transferze

Lennart Karl uchodzi za jeden z największych talentów w Bayernie Monachium. W rozmowie ze Sky Sport Deutschland zdradził, jaki jest jego wymarzony klub. 17-latek marzy o grze w Realu Madryt.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Lennart Karl

Karl marzy o transferze do Realu Madryt

Bayern Monachium w ostatnich latach wypromował Jamala Musialę, który stał się gwiazdą światowego formatu. Obecnie za największy talent w klubie uchodzi Lennart Karl. 17-latek podobnie jak jego o pięć lat starszy kolega gra na pozycji ofensywnego pomocnika. W dużym stopniu to kontuzja Musiali sprawiła, że nastolatek przebojem wdarł się do wyjściowej jedenastki.

Finalnie decyzja Kompany’ego o postawieniu na Karla była strzałem w dziesiątkę. W 22 meczach zdobył 6 goli i zanotował dwie asysty. Coraz częściej zamiast wchodzić z ławki, melduje się w wyjściowym składzie u boku zdecydowanie starszych zawodników.

Ostatnio młodego piłkarza na rozmowę zaprosił serwis Sky Sport Deutschland. Lennart Karl zdradził, że gra w Bayernie to coś wyjątkowego, ale marzy o transferze do Realu Madryt. „Bayern to bardzo, bardzo wielki klub. Gra w nim to marzenie. Ale w pewnym momencie zdecydowanie chcę przejść do Realu Madryt. To klub moich marzeń. Oczywiście Bayern jest czymś wyjątkowym, a gra w klubie sprawia mi radość” – powiedział Karl.

Karl zadebiutował w Bayernie podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Na turnieju w Stanach Zjednoczonych rozegrał tylko jedno spotkanie. W 1. kolejce fazy grupowej wystąpił 45 minut w starciu z Auckland City, które Bawarczycy wygrali aż (10:0).