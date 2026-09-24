Frankowski wrócił do reprezentacji. Wskazał cel na Ligę Narodów

Przemysław Frankowski wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Polska - Bośnia i Hercegowina. Piłkarz Rennes wrócił do drużyny narodowej po prawie rocznej przerwie. Zapowiedział, że celem na Ligę Narodów jest zwycięstwo w każdym meczu.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Frankowski wprost o celu na LN. „Zwycięstwo w każdym meczu”

Jan Urban w piątek tydzień temu ogłosił powołania do reprezentacji Polski na wrześniowo-październikowe zgrupowanie. W kadrze na Ligę Narodów znalazło się kilku zawodników, którzy wracają do drużyny po dłuższej nieobecności. Wśród nich są m.in. Tymoteusz Puchacz, Kacper Urbański czy Przemysław Frankowski. Ten ostatni wraca do gry z orzełkiem na piersi po rocznej przerwie. Ostatni raz wystąpił przeciwko Nowej Zelandii.

Ostatni sezon był dla Frankowskiego trudny, ponieważ nie omijały go kontuzje. Przez to uzbierał jedynie 19 meczów w ciągu całej kampanii. Obecnie jest jednak w dobrej formie fizycznej, a także sportowej. W pięciu meczach ligi francuskiej strzelił jednego gola i zaliczył asystę.

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Frankowski wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Bośnią i Hercegowiną. Opowiedział m.in. o powrocie do reprezentacji, a także o celach na Ligę Narodów. Wprost zapowiedział, że celem będzie zwycięstwo w każdym meczu.

– Czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, ostatni rok był dla mnie skomplikowany, miałem dużo kontuzji. Teraz przepracowałem cały okres przygotowawczy i czuję się dobrze. Cieszę się, że tu jestem, ponieważ celem zawsze był powrót do reprezentacji i teraz czas pomóc drużynie na boisku – powiedział Przemysław Frankowski.

– Cel jest prosty – zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem – dodał reprezentant Polski.