Ter Stegen wrócił do wielkiej formy. Barcelona ma wobec niego konkretne plany

FC Barcelona ma już plan na przyszłość Marca-Andre ter Stegena. "Sport" informuje, że po udanym powrocie bramkarza do formy klub chce sprzedać zawodnika latem przyszłego roku.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

FC Barcelona może wykonać zaskakujący ruch

FC Barcelona może latem przyszłego roku definitywnie rozstać się z Markiem-Andre ter Stegenem. Według informacji dziennika „Sport” obecne wypożyczenie bramkarza do Ajaksu może być początkiem jego drogi poza Camp Nou. Chociaż umowa z holenderskim klubem nie zawiera opcji wykupu.

Ter Stegen po kilku trudnych sezonach, w których regularnie zmagał się z problemami zdrowotnymi, otrzymał w Amsterdamie szansę na odbudowanie pozycji. Niemiec szybko wywalczył miejsce między słupkami i ponownie zaczął prezentować poziom, z którego był znany podczas najlepszych lat w Barcelonie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dobra dyspozycja 33-latka nie pozostała również niezauważona przez selekcjonera reprezentacji Niemiec. Ter Stegen otrzymał powołanie do kadry prowadzonej przez Jurgena Kloppa na spotkania Ligi Narodów. Był to jego powrót do reprezentacji po dłuższej przerwie, co dodatkowo potwierdziło, że jego sytuacja sportowa uległa wyraźnej poprawie.

Według źródła odrodzenie bramkarza może być korzystne także dla Barcelony. Dobre występy w Amsterdamie zwiększyły zainteresowanie Ter Stegenem ze strony klubów Premier League. To właśnie angielski kierunek może w przyszłym roku otworzyć przed katalońskim klubem możliwość definitywnego transferu zawodnika.

Barcelona nie musi zatem spieszyć się z decyzją. Wypożyczenie obowiązuje do końca obecnego sezonu, a brak klauzuli wykupu oznacza, że wszystkie strony będą musiały ponownie usiąść do rozmów. Jeśli Ter Stegen utrzyma obecną formę, jego sytuacja transferowa może jednak wyglądać zupełnie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu.