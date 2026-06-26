Barcelona znalazła chętnego. Kapitan może odejść

Barcelona wciąż pracuje nad rozwiązaniem przyszłości Marca Andre ter Stegena przed nowym sezonem. Według „Mundo Deportivo” niemiecki bramkarz znalazł się na celowniku Ajaksu, choć oficjalna oferta jeszcze nie wpłynęła.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ajax obserwuje sytuację Ter Stegena

Barcelona liczy na znalezienie rozwiązania w sprawie Marca Andre ter Stegena, który nie odgrywa już kluczowej roli w zespole Hansiego Flicka. Niemiec ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu, jednak obecnie wyżej w klubowej hierarchii znajdują się Joan Garcia oraz Wojciech Szczęsny. Władze Blaugrany najchętniej zgodziłyby się na wypożyczenie, które pozwoliłoby zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia.

Według „Mundo Deportivo” zainteresowanie doświadczonym bramkarzem wykazuje Ajax. Nowy trener holenderskiego klubu Michel od kilku tygodni zachęca działaczy do przeanalizowania możliwości sprowadzenia Niemca. Szkoleniowiec dobrze zna ter Stegena z krótkiej współpracy w Gironie i ceni jego doświadczenie oraz cechy przywódcze. Mimo tego na razie nie doszło do złożenia oficjalnej oferty.

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Barcelona podchodzi do sprawy z ostrożnym optymizmem. Samo zainteresowanie nie rozwiązuje bowiem problemów sportowych i finansowych. Katalończycy chcieliby, aby ewentualny nowy klub przejął znaczną część wysokiej pensji bramkarza, co pomogłoby spełnić wymogi finansowego fair play.

Temat jest jednak stale monitorowany. Dyrektor sportowy Ajaksu Jordi Cruyff miał już kontaktować się z przedstawicielami Barcelony, aby poznać sytuację zawodnika. W klubie trwa przebudowa obsady bramki. Diego Kochen i Inaki Pena są blisko odejścia, a przyszłość ter Stegena również pozostaje otwarta. Wszystko wskazuje na to, że Barcelona zamknęła już pewien rozdział i czeka na konkretny ruch ze strony holenderskiego klubu.