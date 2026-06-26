Tchouameni wybrał nowy klub. Jest otwarty na ten transfer

Aurelien Tchouameni chce pozostać w Realu Madryt, ale jednocześnie nie wyklucza transferu. Jego nowym pracodawcą mógłby tego lata zostać Manchester United. Francuz jest otwarty na kwestię przenosin na Old Trafford.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Real sprzeda go do Anglii? Jest zainteresowanie

Real Madryt zamierza tego lata sprowadzić pomocnika z najwyższej półki. Na Santiago Bernabeu będzie grał Bernardo Silva, a to jeszcze nie koniec. Jose Mourinho dostrzega brak rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia – stąd konkretne zainteresowanie chociażby Enzo Fernandezem z Chelsea. Taki ruch mógłby przesądzić o odejściu jednego z zawodników, którzy obecnie znajdują się w kadrze Królewskich. Naturalnym kandydatem jest Aurelien Tchouameni, którego szczególnym zwolennikiem nie jest portugalski menedżer.

Mourinho chce zbudować środek pola z Jude’a Bellinghama, Federico Valverde oraz nowego piłkarza. Zabraknie więc miejsca dla Tchouameniego, który w takiej sytuacji może trafić na sprzedaż. Real może poszukiwać zarobku w związku z bardzo dużymi wydatkami, jakie czekają go jeszcze tego lata. Francuz cieszy się konkretnym zainteresowaniem oraz wartością rynkową, sięgającą 80 milionów euro.

Gdzie mógłby w tym okienku trafić Tchouameni? Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem są Wyspy Brytyjskie, bowiem tamtejsze kluby mogą pozwolić sobie na opłacenie tej sporej kwoty. Faworytem do jego transferu jest Manchester United, planujący kolejne wzmocnienia środka pola.

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Tchouameni woli pozostać na Santiago Bernabeu, ale ma świadomość, że jego rola w drużynie może się zmienić. Wobec tego nie wyklucza transferu i jest chętny na przeprowadzkę właśnie na Old Trafford.