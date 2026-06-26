Norwegia sadza gwiazdy na ławce! Oficjalne składy na hit z Francją

19:39, 26. czerwca 2026 20:06, 26. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Francja oraz Norwegia zagrają w piątkowy wieczór o pierwsze miejsce w grupie I. Do tej pory zgromadziły po sześć punktów. Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Norwegia bez Haalanda i Odegaarda. Spacerek dla Francji?

Reprezentacja Francji zgodnie z oczekiwaniami przebrnęła przez fazę grupową bez większych problemów. Zaczęła zmagania na mistrzostwach świata od zwycięstwa z Senegalem, a w drugiej kolejce ograła również Irak. W piątek zmierzy się natomiast z Norwegią – to mecz, którego stawką jest pierwsze miejsce w grupie I. Do tej pory obie drużyny zgromadziły po sześć punktów.

Bardzo dobrze na tym mundialu radzi sobie również kadra Norwegii, która typowana była przez wielu na „czarnego konia”. W pierwszej kolejce rozbiła Irak 4-1, a potem ograła też Senegal. Na papierze faworytem tego starcia są Francuzi, ale Norwegowie zdążyli już pokazać, że stać ich na bardzo dużo.

W pierwszym składzie Norwegów brakuje największych gwiazd, w tym Erlinga Haalanda czy Martina Odegaarda. To jasna sugestia, że mecz z Francją nie jest aż tak istotny, dlatego lepiej dać odpocząć podstawowym zawodnikom. Francuzi z kolei zagrają w najmocniejszym możliwym składzie. Z przodu Didier Deschamps wystawił zabójczy kwartet ofensywny.

Mecz Norwegia – Francja rozpocznie się w piątek o godzinie 21:00. Telewizyjną transmisję poprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport.

Składy na mecz Norwegia – Francja

Norwegia: Selvik – Ostigard, Bjorkan, Falchener – Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aagsaard, Schjelderup, Bobb – Larsen

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez – Tchouameni, Kone – Doue, Mbappe, Dembele, Olise

Odbierz bonus 333 PLN za poprawne wytypowanie drużyny z golem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości