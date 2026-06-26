Norwegia sadza gwiazdy na ławce! Oficjalne składy na hit z Francją

Francja oraz Norwegia zagrają w piątkowy wieczór o pierwsze miejsce w grupie I. Do tej pory zgromadziły po sześć punktów. Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Norwegia bez Haalanda i Odegaarda. Spacerek dla Francji?

Reprezentacja Francji zgodnie z oczekiwaniami przebrnęła przez fazę grupową bez większych problemów. Zaczęła zmagania na mistrzostwach świata od zwycięstwa z Senegalem, a w drugiej kolejce ograła również Irak. W piątek zmierzy się natomiast z Norwegią – to mecz, którego stawką jest pierwsze miejsce w grupie I. Do tej pory obie drużyny zgromadziły po sześć punktów.

Bardzo dobrze na tym mundialu radzi sobie również kadra Norwegii, która typowana była przez wielu na „czarnego konia”. W pierwszej kolejce rozbiła Irak 4-1, a potem ograła też Senegal. Na papierze faworytem tego starcia są Francuzi, ale Norwegowie zdążyli już pokazać, że stać ich na bardzo dużo.

W pierwszym składzie Norwegów brakuje największych gwiazd, w tym Erlinga Haalanda czy Martina Odegaarda. To jasna sugestia, że mecz z Francją nie jest aż tak istotny, dlatego lepiej dać odpocząć podstawowym zawodnikom. Francuzi z kolei zagrają w najmocniejszym możliwym składzie. Z przodu Didier Deschamps wystawił zabójczy kwartet ofensywny.

Mecz Norwegia – Francja rozpocznie się w piątek o godzinie 21:00. Telewizyjną transmisję poprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport.

Składy na mecz Norwegia – Francja

Norwegia: Selvik – Ostigard, Bjorkan, Falchener – Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aagsaard, Schjelderup, Bobb – Larsen

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez – Tchouameni, Kone – Doue, Mbappe, Dembele, Olise

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