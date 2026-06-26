Juventus naciska na transfer bramkarza. Nie rezygnuje z wielkiego celu

17:46, 26. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus intensywnie pracuje nad sprowadzeniem nowego bramkarza przed kolejnym sezonem. Głównym celem pozostaje Emiliano Martinez, choć rozmowy z Aston Villą wciąż nie przyniosły ostatecznego porozumienia.

Luciano Spalletti
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Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Martinez pozostaje numerem jeden dla Juventusu

Juventus przygotowuje się na możliwe zmiany w bramce. Jeśli z klubu odejdzie Michele Di Gregorio, priorytetem będzie sprowadzenie Emiliano Martineza. Nowy dyrektor generalny Giovanni Carnevali prowadzi rozmowy wspólnie z Giorgio Chiellinim, Marco Ottolinim i Francoisem Modesto, a mistrz świata z Argentyną pozostaje najważniejszym kandydatem do wzmocnienia tej pozycji.

Dużym atutem w negocjacjach są relacje Carnevaliego z agencją Universal Twenty Two, która reprezentuje Martineza. Według włoskich mediów porozumienie z samym piłkarzem jest już bardzo blisko. Bramkarz zarabia obecnie dziewięć milionów euro netto za sezon, ale jest gotowy znacząco obniżyć swoje wymagania finansowe, aby przenieść się do Serie A. Juventus oferuje kontrakt o wartości około pięciu do pięciu i pół miliona euro netto rocznie.

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Problemem pozostaje jednak stanowisko Aston Villi. Angielski klub oczekuje dziesięciu milionów euro kwoty podstawowej oraz bonusów. W Turynie uważają tę wycenę za zbyt wysoką, zwłaszcza że Martinez we wrześniu skończy 34 lata. Juventus liczy, że uda się przekonać Anglików do obniżenia oczekiwań i zaakceptowania niższej kwoty odstępnego.

Jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, Stara Dama ma już przygotowany plan awaryjny. Alternatywą dla Martineza pozostaje Guglielmo Vicario z Tottenhamu. Włoski bramkarz chciałby wrócić do Serie A i według doniesień został już zaoferowany Juventusowi.

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