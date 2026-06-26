Lech chce byłą gwiazdę Ekstraklasy! Powrót do Polski bardzo możliwy! [NASZ NEWS]

Lech Poznań jest aktywny, szybki i konkretny w letnim okienku transferowym. A na tym nie koniec. Z naszych informacji wynika, że mistrz Polski chce byłą gwazdę Ekstraklasy!

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań - Wisła Płock

Mistrz idzie do przodu

Lech Poznań zdobył mistrzostwo Polski i nie zamierza się zatrzymywać. Klub z Wielkopolski dokonuje bardzo solidnych wzmocnień, a kibice Kolejorza są bardzo ukonentowani poczynionymi działaniami.

Wiele wskazuje jednak na to, że na tym nie koniec. Jak wiadomo, Lech szuka wzmocnienia na pozycję numer 6. Przewija się nazwisko Tamara Svetlina, ale Korona nie chce go puścić za małe pieniądze. Tymczasem dotarły do nas bardzo ciekawe wieści o innym graczu na którego zasadza się „Kolejorz”.

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Otóż z naszych informacji wynika, że Lech chce pozyskać Gustava Berggrena! Kibice Ekstraklasy na pewno pamiętają go z czasów gry w Rakowie Częstochowa. Stamtąd Szwed przeniósł się do New York Red Bull za 1,8 mln euro, ale jest całkiem możliwe, że znów zawita do Ekstraklasy.

W 2026 roku Berggren zagrał 10 meczów dla swojego amerykańskiego zespołu, w którym zaliczył asystę. Nie jest podstawowym graczem co ma go skłaniać do chęci zmiany klubu.

Kontrakt do 2028+1

Kontrakt z Amerykanami obowiązuje jednokrotnego reprezentanta Szwecji do grudnia 2028 roku z opcją przedłużenia o rok (po stronie klubu). Najbardziej prawdopodobny wariant jeśli chodzi o jego przejście do Lecha to wypożyczenie.

Znajomość Ekstraklasy atutem

Berggren w Rakowie miał bardzo udany okres, pomógł klubowi sięgnąć po historyczne, bo pierwsze dla tego klubu, mistrzostwo Polski. W barwach częstochowskiego klubu rozegrał 105 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił dla „Medalików” 5 goli i zaliczył 7 asyst.

„Kolejorz” chętnie weźmie na tę pozycję gracza pozytywnie zweryfikowanego w Ekstraklasie, a Berggren niewątpliwie takim piłkarzem jest. Portal Transfermarkt wycenia go na 2,5 mln euro.