Enrique chce duet z Barcelony. PSG zapłaci 120 milionów euro!

Paris Saint-Germain jest gotowe wyłożyć 120 milionów euro na dwie gwiazdy Barcelony. Luis Enrique wskazał piłkarzy, których chciałby w swojej drużynie - ujawnia "El Nacional".

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Kounde i Torres na radarach PSG. Tyle może zarobić Barcelona

Paris Saint-Germain po obronie trofeum Ligi Mistrzów pozostaje nienasycone i zamierza dalej dominować w europejskim futbolu. Oczywiście wiąże się to z niezbędnymi wzmocnieniami składu, który już teraz jest bardzo mocny, natomiast Luis Enrique dostrzega braki i elementy, które wymagają poprawy. W szczególności spogląda w kierunku Barcelony, jeśli chodzi o potencjalne ruchy kadrowe.

Na celowniku PSG znajduje się dwóch zawodników mistrza Hiszpanii. „El Nacional” ujawnia, że chodzi o Julesa Kounde oraz Ferrana Torresa. Enrique ma uważać ich za idealne wzmocnienia drużyny, głównie ze względu na ich wszechstronność oraz dopasowanie do różnych systemów gry. Francuski defensor może występować zarówno jako boczny obrońca lub stoper, natomiast Hiszpan odnajdzie się na każdej pozycji w ofensywie, w szczególności na „dziewiątce” oraz obu skrzydłach.

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Kounde już w przeszłości był łączony z przenosinami do Paryża. Choć ma on za sobą przeciętny sezon, Enrique widzi w nim odpowiedniego kandydata. PSG jest w stanie wyłożyć na gwiazdorski duet łącznie 120 milionów euro.

Na dzisiaj nie wiadomo, jak zareagowałaby na taką ofertę Barcelona. W rzeczywistości nie ma porozumienia między klubami, a PSG jedynie wykazuje zainteresowanie transferami Kounde i Torresa.