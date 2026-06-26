Inter rozgląda się za następcą Dumfriesa. Oto nowy kandydat

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Wilfried Singo na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan musi pozyskać nowego prawego wahadłowego w związku z odejściem Denzela Dumfriesa do Realu Madryt. Co prawda hiszpański gigant nie potwierdził jeszcze oficjalnie transferu 30-letniego Holendra, aczkolwiek wszystkie wiarygodne media zgodnie informują, że włodarze z Santiago Bernabeu aktywowali już jego klauzulę odstępnego wynoszącą 20 milionów euro. W tej sytuacji potentat z Lombardii intensywnie pracuje nad znalezieniem odpowiedniego następcy jednego ze swoich kluczowych zawodników.

Do niedawna wydawało się, iż miejsce Dumfriesa w Interze zajmie Marco Palestra, jednak młody Włoch ostatecznie zdecydował się dołączyć do Chelsea. Jak poinformował Ekrem Konur, z tego powodu mediolańczycy skierowali swoją uwagę na Wilfrieda Singo. Sprowadzenie 35-krotnego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej z Galatasaray Stambuł nie będzie łatwym zadaniem, ale mistrzowie Serie A zamierzają podjąć próbę, rozpoczynając rozmowy zarówno z piłkarzem, jak i jego obecnym klubem.

Wilfried Singo, którego klauzula odstępnego wynosi 55 milionów euro, występuje w barwach tureckiej potęgi od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się nad Bosfor z AS Monaco za blisko 31 milionów euro. 25-letni prawy obrońca w minionym sezonie rozegrał 29 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty, prezentując równą formę. Kontrakt bocznego defensora obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a wartość rynkowa zawodnika według serwisu „Transfermarkt” jest szacowana na niespełna 25 milionów euro.

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