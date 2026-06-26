Frederiksen ocenił transfery Lecha Poznań. Kadra już kompletna?

Lech Poznań tego lata bardzo szybko uporał się z największymi potrzebami i wzmocnił kadrę nowymi zawodnikami. Niels Frederiksen ocenił dotychczasowe transfery. Uważa, że zespół jest gotowy, by walczyć o najwyższe cele.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech gotowy do walki o Ligę Mistrzów. Frederiksen potwierdza

Lech Poznań tego lata sprowadził trzech nowych piłkarzy – Mateusza Lisa, Allahyar Sayyadmanesha oraz Terry’ego Yegbe. Dodatkowo skorzystała z opcji wykupu, sprowadzając Luisa Palmę na stałe z Celticu za kwotę ponad czterech milionów euro. Te ruchy pokazują, że mistrzowie Polski mają bardzo duże ambicje związane z nadchodzącym sezonem. Ich celem jest awans do Ligi Mistrzów. Batalię rozpoczną już za niespełna miesiąc, kiedy to w ramach 2. rundy eliminacji zagrają z duńskim Aarhus.

Kolejorz tego lata działał z dużą determinacją, by jak najszybciej wzmocnić pozycje, które tego wymagały. Niels Frederiksen jest zadowolony z sytuacji kadrowej – uważa, że drużyna jest gotowa do walki o najwyższe cele.

– Myślę, że zabezpieczyliśmy się już, jeśli chodzi o pozycje wymagające najpilniejszych wzmocnień, a nasz skład na tę chwilę jest praktycznie kompletny. Następne tygodnie w tym kontekście będą oczywiście zależeć od ruchów wychodzących z klubu, jeśli takie nastąpią. W takiej sytuacji będziemy musieli zapewnić odpowiednie zastępstwo. Jeśli jednak spojrzymy na kadrę oraz poszczególne pozycje, jesteśmy gotowi, by grać – podsumował szkoleniowiec Lecha w rozmowie na oficjalnej stronie klubu.

W kontekście Lecha mówi się jeszcze o transferach bocznego obrońcy oraz środkowego pomocnika. Słowa Frederiksena sugerują jednak, że będą to ruchy powiązane bezpośrednio z ewentualnymi odejściami Michała Gurgula i Antoniego Kozubala.

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