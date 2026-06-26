Arsenal rusza po gwiazdę. Tottenham może zostać uprzedzony

18:31, 26. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Arsenal zamierza włączyć się do walki o Sandro Tonalego. Reprezentant Włoch wzbudza ogromne zainteresowanie w Premier League, a Newcastle oczekuje za niego ponad 100 milionów euro.

Mikel Arteta
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Tottenham ma rywala w walce o Tonalego

Sandro Tonali jest jednym z najbardziej rozchwytywanych pomocników podczas letniego okna transferowego. Według ostatnich informacji piłkarz uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu z Tottenhamem. Umowa miałaby gwarantować mu wynagrodzenie przekraczające 275 tysięcy funtów tygodniowo.

To jednak nie kończy rywalizacji o reprezentanta Włoch. BBC Sport informuje, że Arsenal rozpoczął wstępne rozmowy z Newcastle. Londyńczycy analizują możliwość sprowadzenia zarówno Tonalego, jak i Bruno Guimaraesa. Klub planuje pozyskać tylko jednego z nich i na razie bada warunki ewentualnej transakcji.

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Negocjacje z Newcastle nie będą jednak łatwe. Według medialnych doniesień klub odrzucił już ofertę Tottenhamu opiewającą na 80 milionów funtów, czyli około 92 miliony euro. Oczekiwania finansowe są znacznie wyższe i mogą przekroczyć granicę 100 milionów euro. Sytuację uważnie obserwują także Manchester City oraz Manchester United, które również były łączone z włoskim pomocnikiem.

Na rozwój wydarzeń liczy również Milan. Włoski klub zagwarantował sobie dziesięć procent od kwoty kolejnego transferu Tonalego, gdy sprzedawał go do Newcastle za 60 milionów euro w 2023 roku. Jeśli dojdzie do licytacji między zainteresowanymi klubami, wartość całej transakcji może wzrosnąć nawet do około 115 milionów euro, co przyniosłoby mediolańczykom dodatkowy zastrzyk gotówki.

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