Juventus dogadał się z napastnikiem. Możliwy wielki powrót do Turynu

Juventus porozumiał się z Randalem Kolo Muanim w sprawie warunków kontraktu indywidualnego - poinformował Nicolo Schira. 27-letni napastnik może więc wrócić do Turynu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Randal Kolo Muani chce wrócić do Juventusu

Juventus planuje zakontraktować nowego napastnika w związku z potwierdzonym odejściem Dusana Vlahovicia. Serbski snajper nie przedłużył wygasającego kontraktu, co oznacza, że lada moment będzie mógł dołączyć do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Wszystko wskazuje na to, iż turyński gigant wybrał już następcę byłego gwiazdora Fiorentiny i zamierza jak najszybciej dopiąć całą transakcję.

Jak poinformował Nicolo Schira, Juventus pracuje bowiem nad ponownym sprowadzeniem Randala Kolo Muaniego, który miał już okazję występować w barwach drużyny Bianconerich w drugiej połowie sezonu 2024/2025. Wówczas reprezentował ekipę Starej Damy na zasadzie wypożyczenia, natomiast teraz w grę wchodzi transfer definitywny.

Włoski dziennikarz dodaje, że klub z Piemontu osiągnął już porozumienie z samym piłkarzem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. 27-letni francuski napastnik miałby zarabiać około pięciu milionów euro rocznie, a do finalizacji pozostają jeszcze rozmowy z Paris Saint-Germain, które jest otwarte na jego sprzedaż.

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Kolo Muani podczas swojego pierwszego pobytu na Allianz Stadium rozegrał 22 mecze, zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. 32-krotny reprezentant Francji w minionej kampanii występował czasowo dla Tottenhamu Hotspur, jednak nie udało mu się podbić Premier League. Atakujący, który wcześniej bronił również barw Eintrachtu Frankfurt oraz FC Nantes, jest obecnie wyceniany na około 20 milionów euro. Warto przypomnieć, że PSG w 2023 roku zapłaciło za niego blisko 100 milionów euro.