Widzew zabiegał o transfer prosto z Chelsea!

Widzew Łódź tego lata stara się pozyskać napastnika. Na celowniku klubu z Serca Łodzi był David Datro Fofana z Chelsea, o czym poinformował Tomasz Ćwiąkała na platformie X (dawniej Twitter).

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew mógł sprowadzić napastnika Chelsea

Widzew Łódź przystępował do tego sezonu z wielkimi planami, ale po pierwszych meczach należy raczej powiedzieć, że ekipa z Serca Łodzi dość przeciętnie sobie radzi. Wyniki być może nie są aż tak złe, ale gra i styl z pewnością pozostawiają wiele do życzenia. Z tego też powodu klub rozstał się już z Zeljko Sopiciem, a jego miejsce zajął Patryk Czubak.

Cały czas klub poszukuje jednak nowego napastnika. Pomimo wielu transferów tego lata i bardzo ciekawych wzmocnień, to właśnie ta pozycja nadal pozostaje nieobsadzona w należyty sposób, a czasu do zamknięcia okienka transferowego jest coraz mniej. Dlatego też Widzew zabiegał o Davida Datro Fofanę z zespołu Chelsea, o czym poinformował Tomasz Ćwiąkała na platformie X (dawniej Twitter). Wcześniej dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius powiedział w rozmowie z „Weszło” o zainteresowaniu graczem z The Bules.

David Datro Fofana na koncie ma cztery mecze w pierwszym zespole Chelsea. W swojej karierze związany był z Burnley, Molde oraz Unionem Berlin. 22-letni napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej na poziomie ligi norweskiej zdobył 15 goli w 42 meczach. W Premier League ma 18 występów i cztery trafienia. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na sześć milionów euro.

