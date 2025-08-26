Widzew podał nazwisko nowego trenera. To powrót na stanowisko

Widzew Łódź oficjalnie poinformował, że nowym szkoleniowcem zespołu został Patryk Czubak. Szkoleniowiec już wcześniej prowadził klub z Serca Łodzi, a teraz na stałe obejmie zespół po Zeljko Sopiciu.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Patryk Czubak nowym trenerem Widzewa Łódź

Widzew Łódź przed startem tego sezonu miał bardzo ambitne plany. Właściwie można powiedzieć, że po letnich transferach wielu spodziewało się, że ekipa z Serca Łodzi w tej kampanii powinna zawalczyć o grę w europejskich pucharach. Taki zresztą jest cel nowego właściciela klubu Roberta Dobrzyckiego. Po sześciu rozegranych meczach wśród kibiców i działaczy zapanował jednak niedosyty.

Do tej pory bowiem łodzianie zdobyli w sumie siedem punktów, ale gra zespołu była zdecydowanie gorsza od wyników. Jak się okazało, czarę goryczy przelała rywalizacja z Pogonią Szczecin. To właśnie po tym starciu pracę stracił Zeljko Sopić. Chorwat przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Widzewa, a władze klubu właśnie podczas konferencji prasowej zaprezentowały nowego szkoleniowca.

Został nim Patryk Czubak, który już wcześniej miał okazję pracować jako pierwszy trener Widzewa, a ostatnio był asystentem trenera Sopicia. W sumie jako główny szkoleniowiec klubu z Łodzi pracował w trzech meczach i zanotował w nich średnią punktową na poziomie 1,33 pkt./mecz. Teraz będzie miał okazję tę średnią zdecydowanie podwyższyć.

– Pomysł Klubu dotyczący Patryka od początku polegał na stworzeniu dla niego takiej ścieżki rozwoju, aby pewnego dnia został pierwszym trenerem. Ten dzień nadszedł szybciej, niż się spodziewaliśmy. Jestem przekonany, że to właściwa decyzja. Patryk doskonale rozumie wartości, jakimi kierujemy się w Widzewie – powiedział dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius cytowany przez oficjalną stronę klubu.

