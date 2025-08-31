Real Madryt poznał cenę za swojego ulubieńca. 170 milionów euro

Real Madryt jest jednym z klubów, który jest zainteresowany pozyskaniem Adama Whartona z Crystal Palace. Klub z Premier League wycenił pomocnika na 170 milionów euro, o czym donosi "CaughtOffside".

Adam Wharton wyceniony na 170 milionów euro

Real Madryt po trzech dotychczasowych meczach hiszpańskiej La Liga na swoim koncie ma komplet punktów. Dobre letnie transfery i wzmocnienia na najważniejszych pozycjach pozwoliły odzyskać utracony w poprzedniej kampanii blask i coraz lepiej prezentuje się zespół Królewskich. Nadal jednak jest sporo pole do rozwoju zespołu, również w kwestii transferów.

Wiadomo bowiem, że Los Blancos są jednym z tych klubów, który jest zainteresowany pozyskaniem Adama Whartona z Crystal Palace. 21-letni Anglik to gwiazda swojego zespołu, ale i również całej Premier League. Pomocnik od dłuższego czasu łączony jest z odejściem, ale tego lata raczej nic się już nie wydarzy. Szczególnie, że Crystal Palace wyceniło go na 170 milionów euro, o czym donosi serwis „CaughtOffside”.

Adam Wharton w tym sezonie na koncie ma już pięć występów i jedną asystę. W sumie w poprzedniej kampanii gracz z pozycji defensywnego pomocnika rozegrał 27 spotkań i dwukrotnie notował kluczowe podanie. Na jego koncie jest już występ w seniorskiej reprezentacji Anglii, a serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 45 milionów euro. Wharton ma ważną umowę z klubem z Londynu do końca czerwca 2029 roku.

