Widzew Łódź żegna kolejnego piłkarza. Oficjalny komunikat

15:42, 6. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Widzew Łódź

Widzew Łódź oficjalnie pożegnał obrońcę. Stelios Andreou będzie kontynuował karierę w Portugalii. Zawodnik został wypożyczony do GD Estoril Praia.

Piłkarze Widzewa Łódź
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Oficjalnie: Stelios Andreou opuścił Widzewa Łódź i trafił do Portugalii

Widzew Łódź uszczuplił swoją kadrę o kolejnego zawodnika. Stelios Andreou nie będzie reprezentował barw łódzkiego klubu w dalszej części sezonu. Cypryjski defensor przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do portugalskiego GD Estoril Praia, gdzie będzie miał okazję walczyć o regularne występy.

Dla 22-letniego stopera jest to szansa na odbudowanie formy i zebranie cennego doświadczenia. W ostatnich miesiącach Stelios Andreou nie odgrywał kluczowej roli w zespole prowadzonym przez Aleksandara Vukovicia, dlatego wszystkie strony uznały, że czasowa zmiana otoczenia będzie najlepszym rozwiązaniem. Portugalczycy zapewnili sobie opcję wykupu zawodnika

Widzew Łódź liczy, że pobyt w portugalskiej ekstraklasie pozytywnie wpłynie na rozwój Cypryjczyka. Jeśli Stelios Andreou będzie regularnie występował w Estorilu, po zakończeniu wypożyczenia może wrócić do polskiego klubu jako znacznie bardziej wartościowy zawodnik i ponownie powalczyć o miejsce w składzie. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość.

Warto dodać, że Stelios Andreou dołączył do Widzewa Łódź latem ubiegłego roku i przez ten czas zanotował kilkadziesiąt występów w polskim zespole. Teraz przed cypryjskim defensorem nowe wyzwanie w portugalskiej ekstraklasie, gdzie będzie chciał udowodnić swoją wartość.

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