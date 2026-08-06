Widzew Łódź może jeszcze pozyskać nowego napastnika. Jak się okazuje, trop polskiego zespołu prowadzi do Brazylii. Do zespołu Aleksandara Vukovicia może trafić Fabri z Esporte Clube Vitoria - donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Fabri może wylądować w Widzewie Łódź

Widzew Łódź nie zamierza kończyć aktywności na rynku transferowym. Władze klubu wciąż pracują nad sprowadzeniem nowego napastnika, który zwiększy rywalizację w ofensywie. Jak informuje Szymon Janczyk z „Weszło”, jednym z głównych kandydatów jest Fabri, występujący obecnie w brazylijskim Esporte Clube Vitoria.

Według przekazanych informacji, rozmowy pomiędzy stronami są już na zaawansowanym etapie. Widzew Łódź jest gotowy przeznaczyć środki zarówno na definitywne wykupienie zawodnika, jak i na zaoferowanie mu atrakcyjnego kontraktu. To pokazuje, że polski klub bardzo poważnie podchodzi do tego transferu.

Na ten moment trudno przewidzieć, kiedy cała operacja zostanie sfinalizowana. Jeśli jednak negocjacje zakończą się sukcesem, Fabri stanie się jednym z najciekawszych letnich nabytków Widzewa Łódź i kolejnym piłkarzem, który ma pomóc drużynie Aleksandara Vukovicia w walce o najwyższe cele.

Dla samego Brazylijczyka byłaby to kolejna szansa na podbój Europy. W przeszłości Fabri występował już na hiszpańskich boiskach, lecz jego przygoda nie potoczyła się zgodnie z oczekiwaniami. Transfer do Widzewa Łódź mógłby dać mu możliwość na udowodnienie swojej wartości na Starym Kontynencie.