Widzew Łódź chce pomocnika. Możliwy powrót z Włoch

15:26, 18. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  calciospezia.it

Widzew Łódź jest zainteresowany Szymonem Żurkowskim, który niedawno rozwiązał kontrakt z włoskim klubem - ujawnia portal CalcioSpezia.it. Pomocnik jest także łączony z Górnikiem Zabrze.

Aleksandar Vuković
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Szymon Żurkowski na liście życzeń Widzewa i Górnika Zabrze

Widzew Łódź nie zamierza zwalniać tempa podczas letniego okna transferowego. Klub zdążył już wzmocnić skład, sprowadzając Mario Garcię z Racingu Santander oraz Karola Świderskiego z Panathinaikosu Ateny. Władze Widzewa przyznają jednak, że w najbliższych tygodniach do zespołu mogą dołączyć kolejni piłkarze.

Jak informuje włoski portal CalcioSpezia.it, jednym z zawodników znajdujących się na liście życzeń łódzkiego klubu jest Szymon Żurkowski. 28-letni środkowy pomocnik kilka dni temu rozwiązał kontrakt ze Spezią Calcio, dzięki czemu obecnie pozostaje wolnym zawodnikiem. Według informacji płynących z Włoch, Widzew uważnie monitoruje sytuację siedmiokrotnego reprezentanta Polski i rozważa rozpoczęcie rozmów dotyczących jego transferu.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pomocnik przez większą część poprzednich rozgrywek zmagał się z problemami zdrowotnymi. Kontuzje sprawiły, że na poziomie Serie B zdołał wystąpić zaledwie w jednym spotkaniu. Sytuację Żurkowskiego monitoruje również Górnik Zabrze. Dla śląskiego klubu byłby to sentymentalny powrót zawodnika, który przy Roosevelta wypłynął na szerokie wody polskiej piłki.

Żurkowski opuścił Górnika w styczniu 2019 roku, przenosząc się do Fiorentiny za 3,7 miliona euro. We Włoszech reprezentował także barwy Empoli i Spezii. Łącznie na boiskach Serie A rozegrał 67 spotkań i zdobył 10 bramek. Obecnie portal Transfermarkt.de wycenia pomocnika na 300 tysięcy euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości