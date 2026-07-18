Widzew Łódź chce pomocnika. Możliwy powrót z Włoch

Widzew Łódź jest zainteresowany Szymonem Żurkowskim, który niedawno rozwiązał kontrakt z włoskim klubem - ujawnia portal CalcioSpezia.it. Pomocnik jest także łączony z Górnikiem Zabrze.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Szymon Żurkowski na liście życzeń Widzewa i Górnika Zabrze

Widzew Łódź nie zamierza zwalniać tempa podczas letniego okna transferowego. Klub zdążył już wzmocnić skład, sprowadzając Mario Garcię z Racingu Santander oraz Karola Świderskiego z Panathinaikosu Ateny. Władze Widzewa przyznają jednak, że w najbliższych tygodniach do zespołu mogą dołączyć kolejni piłkarze.

Jak informuje włoski portal CalcioSpezia.it, jednym z zawodników znajdujących się na liście życzeń łódzkiego klubu jest Szymon Żurkowski. 28-letni środkowy pomocnik kilka dni temu rozwiązał kontrakt ze Spezią Calcio, dzięki czemu obecnie pozostaje wolnym zawodnikiem. Według informacji płynących z Włoch, Widzew uważnie monitoruje sytuację siedmiokrotnego reprezentanta Polski i rozważa rozpoczęcie rozmów dotyczących jego transferu.

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Pomocnik przez większą część poprzednich rozgrywek zmagał się z problemami zdrowotnymi. Kontuzje sprawiły, że na poziomie Serie B zdołał wystąpić zaledwie w jednym spotkaniu. Sytuację Żurkowskiego monitoruje również Górnik Zabrze. Dla śląskiego klubu byłby to sentymentalny powrót zawodnika, który przy Roosevelta wypłynął na szerokie wody polskiej piłki.

Żurkowski opuścił Górnika w styczniu 2019 roku, przenosząc się do Fiorentiny za 3,7 miliona euro. We Włoszech reprezentował także barwy Empoli i Spezii. Łącznie na boiskach Serie A rozegrał 67 spotkań i zdobył 10 bramek. Obecnie portal Transfermarkt.de wycenia pomocnika na 300 tysięcy euro.