Wisła zakończyła dzień z uśmiechem. W centrum uwagi letni transfer

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jedna akcja, jeden gol i wiele nadziei. Wisła wysłała wyraźny sygnał

Wisła Kraków może być zadowolona z efektów intensywnego dnia przygotowań do nowego sezonu. Po remisie (2:2) w pierwszym meczu kontrolnym z Artisem Brno zespół Mariusza Jopa w drugim starciu znalazł sposób na czeskiego rywala i sięgnęła po skromne, ale cenne zwycięstwo.

Sztab szkoleniowy wykorzystał oba spotkania do sprawdzenia szerokiej grupy zawodników. W drugiej potyczce na murawie pojawili się między innymi wracający po problemach zdrowotnych Angel Rodado oraz Elie Youan, którego Wisła pozyskała z Hibernianu. To właśnie Francuz stał się głównym bohaterem sparingu.

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Decydująca akcja miała miejsce po precyzyjnym podaniu otwierającym drogę do bramki. Youan znalazł się sam przed bramkarzem Artisu Brno i zachował pełen spokój. Zamiast siłowego rozwiązania wybrał techniczne wykończenie, efektownie podcinając piłkę nad golkiperem. Futbolówka wylądowała w siatce, a nowy zawodnik Krakowian mógł cieszyć się z pierwszego gola w barwach Wisły.

Według informacji przekazanych przez biuro prasowe klubu, trafienie Francuza okazało się jedynym w całym spotkaniu. Chociaż wynik nie był wysoki, szkoleniowcy z pewnością mogli odnotować kilka pozytywnych sygnałów przed inauguracją rozgrywek ligowych.

Krakowianie zamknęli więc serię sobotnich testów z bilansem remisu i zwycięstwa. Teraz cała uwaga zespołu skupia się już na starcie PKO BP Ekstraklasy. Pierwszym rywalem beniaminka będzie GKS Katowice, a mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ulicy Reymonta. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 26 lipca, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:15.