Mourinho zmienił zdanie i poprosił Real Madryt o wielki transfer

Real Madryt zmienił zdanie i zdecydował, że Rodri będzie jednak przydatny dla zespołu. Jose Mourinho poprosił o transfer, a Florentino Perez powiedział "tak". Jak donosi Radio Marca, po mundialu rozpoczną się rozmowy ws. ściągnięcia piłkarza Man City.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho poprosił Real Madryt, żeby kupili Rodriego z Man City

Real Madryt bardzo szybko dokonał kluczowych wzmocnień. Jeszcze w trakcie Mistrzostw Świata ogłosili aż cztery transfery. Kibice mogą być zadowoleni, ponieważ do zespołu dołączyli tacy piłkarze jak: Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marc Cucurella i Denzel Dumfries.

To jeszcze nie koniec transferów w zespole wicemistrza Hiszpanii. Cały czas media plotkują o możliwym hicie transferowym, czyli sprowadzeniu Michaela Olise. Transakcja na pewno nie będzie łatwa, bo choć piłkarz chce odejść, Bayern Monachium nie chce go puścić. Oprócz tego o kolejny transfer poprosił Jose Mourinho, który po chwili refleksji zdecydował się zmienić zdanie.

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Pierwotnie nie był on fanem pomysłu sprowadzenia Rodriego. Saga transferowa, która trwała dwa lata dobiegła końca. Sergio Valentin z Radio Marca donosi, że nastąpił zwrot akcji. Portugalczyk uznał, że potrzebuje jeszcze jednego pomocnika, a Rodri odpowiada jego potrzebom. Real Madryt odpowiedział pozytywnie na prośbę trenera. Po mundialu rozpocznie negocjacje z Man City.

Rodri jest związany z Manchesterem City od lipca 2019 roku. Na Etihad Stadium trafił z innego madryckiego klubu – Atletico. W tym czasie rozegrał w klubie prawie 300 meczów, w których strzelił 28 goli i 32 razy asystował. W 2024 roku sięgnął po Złotą Piłkę.