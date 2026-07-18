Cracovia ściągnęła pomocnika. Transfer prosto z Arsenalu

Cracovia pozyskała Alexa Marciniaka, który w ostatnich latach szkolił się w akademii Arsenalu. Ofensywny pomocnik podpisał kontrakt z Pasami obowiązujący do czerwca 2029 roku.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Alex Marciniak nowym zawodnikiem Cracovii

Cracovia dokonała kolejnego ruchu na rynku transferowym. Do zespołu Pasów dołączył Alex Marciniak, utalentowany pomocnik o polskich korzeniach, który ostatnie lata spędził w akademii jednego z największych klubów w Anglii – Arsenalu. Zawodnik związał się z krakowskim klubem umową obowiązującą do czerwca 2029 roku. Kontrakt zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejne dwa sezony.

– To naturalny lider, który chętnie bierze odpowiedzialność za zespół i potrafi kreować sytuacje bramkowe dzięki swojej kreatywności oraz inteligencji boiskowej – czytamy w serwisie Cracovii. Przed sezonem 2023/2024 został włączony do zespołu Arsenalu U-18, a w kolejnych rozgrywkach regularnie występował w młodzieżowych drużynach Kanonierów. Marciniak ma także na koncie dwa występy w reprezentacji Walii do lat 19.

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Jednym z pierwszych letnich wzmocnień Pasów został Dominik Baumgartner z Wolfsberger AC. Do Krakowa trafił również Vincent Burlet z francuskiego US Boulogne. Blisko dołączenia do zespołu jest Filip Marchwiński, który od dwóch lat występuje we włoskim Lecce. Z Cracovią rozstali się między innymi Pau Sans oraz Maxime Dominguez. Nowego pracodawcę znalazł także Oskar Wójcik, który przeniósł się do Werderu Brema.

Krakowianie przygotowują się obecnie do inauguracji sezonu 2026/2027 w PKO BP Ekstraklasie. Na początek rozgrywek czeka ich wyjazdowe starcie z Lechem Poznań. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 lipca, o godzinie 20:15.