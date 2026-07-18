Pululu na testach medyczny. Wreszcie wybrał nowy klub!

Afimico Pululu wreszcie znalazł nowy klub. Foot-africa.com informuje, że były gwiazdor Jagiellonii Białystok przebywa na testach medycznych przed transferem do Al-Hazem.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu opuszcza Ekstraklasę i Europę

Afimico Pululu po trzech sezonach zdecydował się tego lata na opuszczenie Jagiellonii Białystok. Klub długo na niego naciskał i starał się przedłużyć wygasającą umowę, oferując największe zarobki w historii. Adrian Siemieniec wprost przyznawał, że bardzo liczył na ostateczne porozumienie, ale piłkarz był zdeterminowany, by zmienić zespół. Finalnie postawił na swoim i stał się wolnym zawodnikiem.

Na przestrzeni tygodni wiele działo się w temacie jego przyszłości. Łączono go z dalszą grą w Polsce i przenosinami do Widzewa Łódź czy Górnika Zabrze. Konkretną próbę podjęła też Wieczysta Kraków, ale bez powodzenia. Pululu polował przede wszystkim na transfer do innej, mocniejszej ligi od Ekstraklasy. Ważnym czynnikiem były też kwestie finansowe.

Wygląda na to, że Pululu wreszcie jest na dobrej drodze, by związać się z nowym klubem. Ma nim zostać saudyjskie Al-Hazem. Napastnik przebywa na testach medycznych, po których podpisze kontrakt. Jeśli tak się stanie, jego przygoda z Ekstraklasą definitywnie się zakończy.

Jego nowy klub gra na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Arabii Saudyjskiej. W poprzednim sezonie Al-Hazem utrzymał się w lidze jako beniaminek.

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