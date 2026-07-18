Bayern Monachium jest zdecydowany na transfer z FC Barcelony. Ich celem jest pozyskanie Julesa Kounde. Duma Katalonii natomiast oczekuje za swojego piłkarza oferty w granicach 50-60 milionów euro - donosi "SPORT".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

FC Barcelona wycenia Julesa Kounde! Bayern Monachium szykuje ofertę

Bayern Monachium dotychczas ogłosił jeden głośny transfer. Do zespołu Vincenta Kompany’ego trafił Ismael Saibari. To jednak nie jest koniec wielkich ruchów Bawarczyków. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że mistrzowie Niemiec zainteresowali się Julesem Kounde. Tymczasem „SPORT” donosi, że FC Barcelona wyceniła już reprezentanta Francji.

Wcale nie będzie tak tanio. Bayern Monachium musi zacząć głęboko szukać w portfelu. Wspomniane źródło zdradza, że FC Barcelona oczekuje oferty w granicach 50-60 milionów euro. Blaugrana ma świadomość, że Jules Kounde jest jednym z najlepszych prawych obrońców na świecie, więc wycena jest jak najbardziej słuszna. Nie odstraszyła ona jednak mistrzów Niemiec.

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Bayern Monachium pracuje już nad złożeniem oferty. Jednak nie ma ostatecznej decyzji, czy rzeczywiście pojawi się ona na stole FC Barcelony. Warto zaznaczyć, że prawa obrona Bawarczyków jest silnie obsadzona. Vincent Kompany ma do dyspozycji Konrada Laimera oraz Josipa Stanisicia. Na dodatek na tej pozycji występować może również Joshua Kimmich.

W poprzednim sezonie Jules Kounde rozegrał 47 spotkań w koszulce FC Barcelony. Francuski obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.