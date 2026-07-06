Wicemistrz kraju chce Krzyżanowskiego. Co na to Wisła Kraków? [NASZ NEWS]

Wisła Kraków przygotowuje się do nowego sezonu, tym razem już w Ekstraklasie. Do klubu powinno dołączyć jeszcze kilku piłkarzy, jest też zainteresowanie innych zawodnikami "Białej Gwiazdy". Z naszych ustaleń wynika, że zagraniczny klub chciałby pozyskać Jakuba Krzyżanowskiego.

fot. Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Wisła w końcu wraca

Po czterech latach spędzonych na zapleczu Ekstraklasy Wisła Kraków wraca do elity polskiego futbolu. To będzie ekscytujący sezon dla fanów „Białej Gwiazdy”, mocno stęsknionych za rywalizacją z najlepszymi polskimi klubami.

Zanim jednak dojdzie do ligowej rywalizacji, to Wisła rozegra mecz towarzyski z Wrexham (11 lipca), na 120-lecie klubu. Tak czy inaczej, w Krakowie dużo się dzieje, zarówno na boisku, jak i poza nim.

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Klub dokonał już kilku transferów, doszło też do kilku odejść. Na tym jednak nie koniec. Na pewno dojdą jeszcze nowi piłkarze, a z drugiej strony inne kluby interesują się też zawodnikami Wisły.

Austriacy chcą młodego wiślaka

Jednym z tych, którzy wzbudzają największe zainteresowanie na rynku jest Jakub Krzyżanowski. Najpierw chcieli go Czesi, potem próbował Górnik Zabrze, a z naszych najnowszych informacji wynika, że zainteresowanie młodym wiślakiem wykazuje obecnie Sturm Graz!

Chodzi zatem o wicemistrza kraju, który w końcowej tabeli przegrał o dwa punkty z LASK Linz, a o osiem wyprzedził Red Bull Salzburg. W zespole gra już dwóch młodych Polaków, Filip Rózga i Szymon Włodarczyk.

A co na to Wisła? O tym przekonamy się w najbliższych dniach. Jeśli krakowianie będą otwarcina negocjacje, to najpewniej dojdzie do konkretnych rozmów w tym temacie.

20-letni lewy obrońca ma umowę do lata 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Krzyżanowski to reprezentant Polski młodszych kategorii wiekowych. W kadrze U20 rozegrał 5 spotkań.