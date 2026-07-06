Newcastle może sprowadzić pomocnika. Kiedyś chciał go nawet Real Madryt

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Angelo Stiller może zmienić otoczenie

Lista chętnych na Angelo Stillera była i wciąż jest dość długa. W ostatnich miesiącach wymieniano w tym gronie Juventus, Chelsea oraz Real Madryt. Również Manchester United próbował sprowadzić 25-latka latem 2025 roku, jednak zabrakło wtedy czasu na sfinalizowanie transakcji.

Trener Sebastian Hoeness traktuje pomocnika jako kluczowego zawodnika VfB Stuttgart. Włodarze z Bundesligi pamiętają jednak poprzednie lato, kiedy Newcastle United niespodziewanie wyłożyło aż 75 milionów euro za Nicka Woltemade. Wówczas ekipa ze Stuttgartu nie miała żadnych argumentów, by zatrzymać swojego napastnika.

W obecnej umowie Stillera, ważnej do czerwca 2028 roku, znajduje się klauzula odstępnego wynosząca około 36,5 miliona euro. Niemcy zabezpieczyły się jednak sprytnym zapisem i mogą anulować tę opcję poprzez jednorazową wypłatę zawodnikowi dwóch milionów euro. Taki ruch sprawi, że kwota transferu może być znacznie wyższa.

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Piłkarz ma za sobą trudny czas, ponieważ Mistrzostwa Świata nie potoczyły się po jego myśli. Niemcy odpadły w 1/16 finału z Paragwajem, a pomocnik rozegrał tylko jedną połowę w przegranym meczu grupowym z Ekwadorem. Pomocnika do zmiany otoczenia ma przekonać lukratywny kontrakt, zwłaszcza że temat przeprowadzki do Madrytu już praktycznie nie istnieje.

Nowy szkoleniowiec Królewskich, Jose Mourinho ma zupełnie inną wizję linii pomocy. Choć oficjalne zapytanie ze strony Newcastle nie wpłynęło jeszcze do biur niemieckiego klubu, rozmowy mogą ruszyć w każdej chwili.