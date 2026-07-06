Tonali oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie! Padł rekord

Tottenham oficjalnie potwierdził jeden z największych transferów tego lata. Sandro Tonali przeniósł się z Newcastle United do londyńskiego klubu, a wartość transakcji ustanowiła nowy rekord wśród włoskich piłkarzy.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Tonali oficjalnie zawodnikiem Tottenhamu

Tottenham poinformował o zakontraktowaniu Sandro Tonalego w poniedziałkowy poranek. Według wcześniejszych doniesień angielskich mediów londyński klub zapłacił Newcastle około 115 milionów euro, dzięki czemu reprezentant Włoch został najdrożej sprzedanym włoskim piłkarzem w historii. Poprzedni rekord należał do Mateo Reteguiego, który rok wcześniej odszedł z Atalanty za 68 milionów euro.

W oficjalnym komunikacie Tottenham nie ukrywał zadowolenia z pozyskania pomocnika. – Sandro to waleczny, kreatywny i pełen energii piłkarz środka pola. Dołącza do nas z Newcastle, gdzie był jednym z najbardziej regularnie prezentujących wysoką formę zawodników Premier League – przekazał klub.

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Tonali spędził w Newcastle trzy sezony. W tym czasie rozegrał 110 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył dziesięć bramek i zanotował tyle samo asyst. W barwach Srok wywalczył również Puchar Ligi Angielskiej, a wcześniej sięgnął po mistrzostwo Włoch z Milanem w sezonie 2021/22.

Newcastle także oficjalnie pożegnało swojego pomocnika. Klub podkreślił, że otrzymał drugą najwyższą kwotę transferową w swojej historii i podziękował reprezentantowi Włoch za wkład w rozwój drużyny. – Wszyscy w Newcastle United dziękują Sandro za jego wkład w sukcesy klubu i życzą jemu oraz jego rodzinie wszystkiego najlepszego w przyszłości – napisano w komunikacie.