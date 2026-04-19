Walukieiwcz zostanie wykupiony. W tym klubie ma grać

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Walukiewicz

Walukiewicz zostanie w Sassuolo?!

Sebastian Walukieiwcz to jeden z tych piłkarzy, który co prawda przebił się kilka razy do świadomości zbiorowego kibica, ale jednocześnie trudno powiedzieć, żeby zadomowił się w niej na dłuższy okres. Polak bowiem pomimo występów w Serie A nie jest powoływany do reprezentacji Polski. Jak powiedział jakiś czas temu Jan Urban, z powodu braku odebrania telefonu. Z pewnością więc defensor następnym razem będzie miał włączony dzwonek.

Niemniej klubowa kariera układa się dla niego nieco lepiej. W tym sezonie jest jednym z ważnych graczy Sassuolo. Do beniaminka Serie A został wypożyczony latem z Torino, a teraz wszystko wskazuje na to, że Włosi zdecydują się go wykupić. Według informacji przekazanych przez serwis „Toro Goal”, Sebastian Walukiewicz najpewniej zostanie w tym klubie na kolejne rozgrywki. Kwota wykupu miałaby wynieść około pięciu milionów euro.

Sebastian Walukiewicz w tym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze i zanotował w nich jedną asystę. Łącznie na poziomie Serie Polak ma 140 występów i co ciekawe, jest bez gola. 26-letni środkowy obrońca wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 4,5 miliona euro. Na koncie ma 10 spotkań w narodowych barwach.

