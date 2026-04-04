W tym klubie zagra Lewandowski?! Boniek wskazał idealne miejsce

Robert Lewandowski jest przymierzany od następnego sezonu do Juventusu. Zbigniew Boniek w rozmowie z La Gazzetta dello Sport zasugerował, że Turyn byłby dla niego ciekawym wyzwaniem i idealnym miejscem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy

Robert Lewandowski, choć w najbliższym czasie ma dostać ofertę nowego kontraktu od FC Barcelony, rozważa na poważnie inne propozycje. 37-latkiem interesuje się m.in. Chicago Fire, Juventus, kluby z Turcji oraz Arabii Saudyjskiej. Decyzja o tym, czy zostanie w Katalonii zapadnie prawdopodobnie pod koniec kwietnia. Jeśli zdecyduje się odejść, będzie musiał wybrać nową drużynę.

Zbigniew Boniek w rozmowie z La Gazzetta dello Sport został zapytany o możliwość przejścia Lewandowskiego do Juventusu. Były piłkarz Starej Damy zasugerował, że jeśli napastnik chce nadal rywalizować o zwycięstwa, to Turyn byłby idealnym dla niego miejscem.

– To zależy od tego, co chodzi mu po głowie. Jeśli Robert chce spokojnie zakończyć karierę, powiedziałbym mu, żeby dał sobie spokój. Jeśli natomiast chce jeszcze przez dwa lata rywalizować co tydzień o zwycięstwa, Juventus byłby ciekawym wyzwaniem i idealnym miejscem. Zresztą zawsze mówiłem Lewandowskiemu, żeby przyjechał do Włoch – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Były prezes PZPN przekonuje, że tam, gdzie trafia Lewandowski, tam są zwycięstwa. Dodatkowo jest przekonany, że Juventus podpisując kontrakt z Polakiem, może liczyć na co najmniej ok. 20 goli w jednym sezonie. 37-latek mimo wieku wciąż jest w świetnej formie.

– W Juventusie liczy się tylko zwyciężanie, a kariera Roberta mówi sama za siebie. Zdobywał trofea wszędzie: w Lechu Poznań, Borussii Dortmund, Bayernie i Barcelonie. Gdzie trafia Lewandowski, tam się wygrywa – sugerował były piłkarz Juventusu.

– Co najmniej około dwudziestu. Fizycznie wciąż prezentuje się bardzo dobrze, wygląda młodziej, niż wskazuje jego wiek. Mówimy o wzorowym profesjonaliście, kimś, kto w trakcie kariery unikał poważnych kontuzji. Lata mijają dla wszystkich, ale jestem przekonany, że Lewandowski wciąż może rozegrać jeszcze dwa bardzo dobre sezony. To bardziej kwestia głowy i motywacji – dodał.