W tym klubie zagra Lewandowski?! Boniek wskazał idealne miejsce

15:29, 4. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Robert Lewandowski jest przymierzany od następnego sezonu do Juventusu. Zbigniew Boniek w rozmowie z La Gazzetta dello Sport zasugerował, że Turyn byłby dla niego ciekawym wyzwaniem i idealnym miejscem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, choć w najbliższym czasie ma dostać ofertę nowego kontraktu od FC Barcelony, rozważa na poważnie inne propozycje. 37-latkiem interesuje się m.in. Chicago Fire, Juventus, kluby z Turcji oraz Arabii Saudyjskiej. Decyzja o tym, czy zostanie w Katalonii zapadnie prawdopodobnie pod koniec kwietnia. Jeśli zdecyduje się odejść, będzie musiał wybrać nową drużynę.

Zbigniew Boniek w rozmowie z La Gazzetta dello Sport został zapytany o możliwość przejścia Lewandowskiego do Juventusu. Były piłkarz Starej Damy zasugerował, że jeśli napastnik chce nadal rywalizować o zwycięstwa, to Turyn byłby idealnym dla niego miejscem.

To zależy od tego, co chodzi mu po głowie. Jeśli Robert chce spokojnie zakończyć karierę, powiedziałbym mu, żeby dał sobie spokój. Jeśli natomiast chce jeszcze przez dwa lata rywalizować co tydzień o zwycięstwa, Juventus byłby ciekawym wyzwaniem i idealnym miejscem. Zresztą zawsze mówiłem Lewandowskiemu, żeby przyjechał do Włoch – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Były prezes PZPN przekonuje, że tam, gdzie trafia Lewandowski, tam są zwycięstwa. Dodatkowo jest przekonany, że Juventus podpisując kontrakt z Polakiem, może liczyć na co najmniej ok. 20 goli w jednym sezonie. 37-latek mimo wieku wciąż jest w świetnej formie.

W Juventusie liczy się tylko zwyciężanie, a kariera Roberta mówi sama za siebie. Zdobywał trofea wszędzie: w Lechu Poznań, Borussii Dortmund, Bayernie i Barcelonie. Gdzie trafia Lewandowski, tam się wygrywa – sugerował były piłkarz Juventusu.

Co najmniej około dwudziestu. Fizycznie wciąż prezentuje się bardzo dobrze, wygląda młodziej, niż wskazuje jego wiek. Mówimy o wzorowym profesjonaliście, kimś, kto w trakcie kariery unikał poważnych kontuzji. Lata mijają dla wszystkich, ale jestem przekonany, że Lewandowski wciąż może rozegrać jeszcze dwa bardzo dobre sezony. To bardziej kwestia głowy i motywacji – dodał.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości