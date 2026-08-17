W nim Real Madryt widzi następcę Courtois. Nieoczekiwany wybór

Real Madryt musi powoli rozglądać się za następcą Thibaut Courtois. Z doniesień dziennika AS wynika, że przymierzają do tej roli wychowanka. W przyszłości "jedynką" Królewskich ma zostać Javi Navarro.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real Madryt zastąpi Courtois wychowankiem

Real Madryt od dawna nie musi się martwić o pozycję bramkarza. Od dekad miejsce między słupkami zawsze było zabezpieczone. Obecnie za dostęp do bramki odpowiada Thibaut Courtois, który jest związany z klubem od sierpnia 2018 roku. W tym czasie rozegrał 333 spotkania, w których aż 129 razy zachował czyste konto. W sezonie 2021/2022 został bramkarzem roku na świecie.

Powoli zbliża się jednak moment, w którym Los Blancos muszą pomyśleć o jego następcy. Belg w przyszłym roku będzie obchodził 35. urodziny. Filozofia klubu zakłada, że zawodnicy powyżej 30. roku życia podpisują tylko roczne kontrakty, tak właśnie było niedawno w przypadku doświadczonego golkipera. Obecna umowa wygasa z końcem czerwca 2027 roku.

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Hiszpańskie media co jakiś czas informują o potencjalnych następcach zawodnika. Do tej pory wymieniali głównie zawodników grających w topowych ligach europejskich jak m.in. Gregor Kobel czy Bart Verbruggen. Dziennik AS donosi o innym kandydacie. Ich zdaniem w przyszłości Courtois w Realu Madryt zastąpi wychowanek La Fabrica – Javi Navarro. To 19-letni bramkarz Kastylii.

Navarro do tej pory występował tylko i wyłącznie w drużynach młodzieżowych. W poprzednim sezonie uzbierał 10 meczów, w których 3 razy zachował czyste konto. Z Realem Madryt C grał na poziomie 4. ligi hiszpańskiej. W dorosłej drużynie kilka razy pojawił się w kadrze meczowej, ale nie zadebiutował.