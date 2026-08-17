Milan z wielkim transferem. Wyda 50 milionów euro

Grzegorz Wajda/ Alamy Na zdjęciu: AC Milan

Milan bliski pozyskania gwiazdy z Ligue 1

Do tej pory na San Siro pojawili się Gonçalo Ramos, Mario Gila i Sankhoun Diawara. Z kolei z Mediolanem pożegnali się Ale Jimenez, Alvaro Morata, Lorenzo Colombo, Tomasso Pobega, a także Ismael Bennacer. Teraz Milan jest o krok od sprowadzenia czwartego zawodnika.

Fabrizio Romano jest przekonany, że Rossoneri finalizując transfer 22-letniego lewego pomocnika. Nowym piłkarzem włoskiego giganta zostanie Diego Moreira, czterokrotny reprezentant Belgii.

Milan ma zapłacić RC Strasbourg 50 milionów euro kwoty wstępnej. W umowie zawarto także bonusy i klauzulę odsprzedaży. Moreira, który w poprzednim sezonie rozegrał 42 spotkania, strzelił pięć goli i zanotował dziewięć asyst, miał odrzucić oferty z Anglii i Niemiec – jego wymarzonym kierunkiem był Milan.