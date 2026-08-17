Milan z wielkim transferem. Wyda 50 milionów euro

17:16, 17. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Fabrizio Romano

Milan kontynuuje transferową ofensywę. Rossoneri finalizują kolejny wielki ruch. Szeregi ekipy z Mediolanu zasili Diego Moreira, o czym poinformował Fabrizio Romano.

AC Milan
Obserwuj nas w
Grzegorz Wajda/ Alamy Na zdjęciu: AC Milan

Milan bliski pozyskania gwiazdy z Ligue 1

Do tej pory na San Siro pojawili się Gonçalo Ramos, Mario Gila i Sankhoun Diawara. Z kolei z Mediolanem pożegnali się Ale Jimenez, Alvaro Morata, Lorenzo Colombo, Tomasso Pobega, a także Ismael Bennacer. Teraz Milan jest o krok od sprowadzenia czwartego zawodnika.

Fabrizio Romano jest przekonany, że Rossoneri finalizując transfer 22-letniego lewego pomocnika. Nowym piłkarzem włoskiego giganta zostanie Diego Moreira, czterokrotny reprezentant Belgii.

Milan ma zapłacić RC Strasbourg 50 milionów euro kwoty wstępnej. W umowie zawarto także bonusy i klauzulę odsprzedaży. Moreira, który w poprzednim sezonie rozegrał 42 spotkania, strzelił pięć goli i zanotował dziewięć asyst, miał odrzucić oferty z Anglii i Niemiec – jego wymarzonym kierunkiem był Milan.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości