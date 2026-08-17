Kane wybiera klub na przyszły sezon. Zapowiedział rozmowy z gigantem

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zostanie w Bayernie Monachium

Harry Kane w Bayernie Monachium to prawdziwa maszyna do zdobywania bramek. W ciągu zaledwie trzech sezonów strzelił 146 goli w 147 meczach. Średnia prawie jednego gola na mecz robi ogromne wrażenie. W dwóch z trzech ostatnich kampanii zdobywał Złotego Buta dla najskuteczniejszego piłkarza w Europie. Nie dziwi więc fakt, że myśli o nim kilka topowych klubów.

Plotki o potencjalnym transferze Kane’a potęguje sytuacja kontraktowa zawodnika. Obecna umowa z Bayernem obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku. Na ten moment wciąż nie została przedłużona. Jeszcze niedawno łączono 33-latka z FC Barceloną, Manchesterem United czy Tottenhamem. W końcu sam zainteresowany zabrał głos w sprawie przyszłości.

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Cytowany przez Maximiliana Kocha z serwisu Abendzeitung, zapowiedział zbliżające się rozmowy z Bayernem Monachium. W najbliższym czasie spotka się z niemieckim klubem, aby omówić warunki nowego kontraktu. Wygląda więc na to, że nie myśli o zmianie barw.

– Mam kontrakt ważny jeszcze tylko przez rok, dlatego teraz jest odpowiedni moment, żeby o tym porozmawiać. Porozmawiamy w przyszłym albo jeszcze kolejnym tygodniu. Obie strony podchodzą do tego ze spokojem – powiedział Harry Kane.

Kane trafił do Monachium latem 2023 roku z Tottenhamu za 95 milionów euro. W Bayernie miał zastąpić Roberta Lewandowskiego i ze swojej roli wywiązał się wzorowo. Część kibiców, a nawet ekspertów w porównaniu do Polaka uważa go za lepszego napastnika.