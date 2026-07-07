Górnik znalazł następcę Hellebranda? Trzeba zapłacić milion euro

Górnik Zabrze jest zainteresowany pozyskaniem Alex Opoku Sarfo, który reprezentuje barwy Arisu Limassol. Za defensywnego pomocnik trzeba jednak zapłacić nawet milion euro, o czym poinformował Sacha Tavolieri.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik chce defensywnego pomocnika z Cypru

Górnik Zabrze już za kilkanaście dni rozpocznie swój najważniejszy sezon w ostatnich latach, a może i dekadach. Trójkolorowi będą grać bowiem na trzech frontach, a do tego na inaugurację zmierzą się z Lechem Poznań w meczu o Superpuchar Polski. Poza tym jednak kluczowe są dla nich mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów. To właśnie do europejskich pucharów Górnik przygotowuje się najmocniej.

Wiadomo jednak, że nadal klub potrzebuje wzmocnień i kolejne transfery mają być kwestią czasu. Jednym z nich może być niejaki Alex Opoku Sarfo, który reprezentuje barwy Arisu Limassol. Według informacji, które przekazał Sacha Tavolieri, 21-letni Ghańczyk znajduje się na celowniku Górnika Zabrze, choć chce go także belgijskie Royal Charleroi Sporting Club. Co więcej, Belgowie skłonni są zaoferować 500 tysięcy euro, zaś cena, której oczekują Cypryjczycy to milion euro.

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Alex Opoku Sarfo w minionym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań, ale wypożyczony był do rosyjskiego zespołu Pari Nizhniy Novgorod. W sumie w barwach Arisu Limassol ma jednak 34 występy na swoim koncie i jedno trafienie. 21-letni defensywny pomocnik wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na milion euro.

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